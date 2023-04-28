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Amazon'un satışları ilk çeyrekte arttı

Amazon'un satışları ilk çeyrekte arttı

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un satışları, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 arttı.

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eAmazon, ocak-mart dönemine ait bilançosunu açıkladı.

Buna göre, Amazon'un bu yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 9 artarak 127,4 milyar dolara ulaştı. Şirketin 2022'nin ilk çeyreğinde net satışları 116,4 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Amazon'un net karı da ilk çeyrekte 3,2 milyar dolar oldu. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 3,8 milyar dolarlık zarar açıklamıştı.

E-ticaret devinin hisse başına net karı ise bu yılın ilk çeyreğinde 31 sent olarak hesaplandı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde hisse başına 38 sent zarar etmişti.

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