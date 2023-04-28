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Bekir Bozdağ seçim açıklaması olay oldu, ne dedi? Bekir Bozdağ son açıklamaları

Bekir Bozdağ seçim açıklaması olay oldu, ne dedi? Bekir Bozdağ son açıklamaları

Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gitmeye hazırlanırken AK Partili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın seçim açıklaması gündem oldu. Bazı kesimin tepkisini çeken Bekir Bozdağ sosyal medyanın da gündemi oldu. Peki Bekir Bozdağ ne dedi, açıklamasının tam metni...

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Türkiye 14 Mayıs Pazar günü cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gidecek. Seçime artık 17 gün kaldı, siyaset kulisleri kızıştı, siyasilerin  dili de sertleşti. Son olarak seçim sonuçları hakkında bir açıklama yapan Bekir Bozdağ'ın sözleri tepki çekti, sosyal medyada gündem oldu. Peki Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ne dedi?

Bozdağ, “14 Mayıs akşamı Türkiye’de iki fotoğraftan biriyle karşılaşılır” diyerek, şu açıklamalarda bulundu:

– Ya şampanya patlatıp bunu sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb’ine hamdedenler olacak. Bu ikisinden birini oluşturmak bizim, aziz milletimizin elindedir.

– O gece kimi sevindireceğimize iyi karar verelim. Ya Kandil sevinecek ya Şanlıurfa’nın asil insanları sevinecek.

– Ya FETÖ sevinecek ya bu milletin temiz evlatları sevinecek. Ya ABD’nin başkanı orada keyif yapacak ya da Türk milletinin her bir hanesi onlara büyük bir Osmanlı tokadını yapıştıracaktır.

Bekir Bozdağ kimdir?

AK Parti'nin değişmeyen yüzlerinden Bekir Bozdağ 1 Nisan 1965'te Yozgat Akdağmadeni'nde doğdu. Baba adı Mehmet Duran, anne adı Nuriye'dir. Avukat; Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yüksek lisansını Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dinler Tarihi Anabilim Dalında tamamladı. Serbest avukat olarak çalıştı.

22, 23 ve 24. Dönemde Yozgat Milletvekili seçildi. 22. Dönemde Adalet Komisyonu Üyeliği, 23. Dönemde AK PARTİ Grup Başkanvekilliği yaptı. 61. Hükümette Başbakan Yardımcısı, 61, 62 ve 64. Hükümette Adalet Bakanı, 65. Hükümette Başbakan Yardımcısı olarak görev yaptı. 

Bekir Bozdağ eşi ve çocukları

Mine Bozdağ ile evli olan Bekir Bozdağ, 3 çocuk babasıdır. 

 Bekir Bozdağ'ın oğlu Alperan Bozdağ avukat. Ankara'da HA Hukuk Bürosu adlı bir hukuk şirketine bağlı olarak çalışıyor.

Alperen Bozdağ kimdir?

1991 yılında Yozgat’da doğdu. 2014 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 2015 yılında Ankara Barosu'nda avukatlık stajına başladı. 2016 yılında Ankara Barosu'ndan avukatlık ruhsatını aldı. Selçuk Üniversitesi'nde Kamu Hukuku alanında yüksek lisans yapmaktadır. İngilizce bilmektedir.

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