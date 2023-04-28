28 Nisan 2023 dolar ve euro yükseliyor! Kripto para piyasasında son durum ne Bitcoin son fiyat

Haftanın son işlem gününde dolar ve euroda yükseliş devam ederken kripto para piyasasında neler oluyor merak ediliyor. Lider kripto para Bitcoin yine 30 bin sınırının altında seyrediyor. İşte piyasalarda son durum...

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İstanbul Kapalıçarşı'da 19,45 liradan alınan dolar 19,4520 liradan, 21,4150 liradan alınan euro ise 21,4170 liradan satılıyor.

Son kapanışta dolar 19,43 liradan, euro ise 21,40 liradan satılmıştı.

Bitcoin ve altcoinlerde son durum

Bitcoin 29.487 dolardan, Türk lirası karşısında ise 605.073 TL‘den işlem görüyor. Ethereum 1.915, Polygon 1,01, BNB (BNB) 332 dolardan işlem görüyor. Son 24 saatlik periyotta Cronos (CRO) en çok yükselen altcoin oldu.