BIST 4.790
DOLAR 19,46
EURO 21,46
ALTIN 1.241,07
HABER /  EKONOMİ

28 Nisan 2023 dolar ve euro yükseliyor! Kripto para piyasasında son durum ne Bitcoin son fiyat

28 Nisan 2023 dolar ve euro yükseliyor! Kripto para piyasasında son durum ne Bitcoin son fiyat

Haftanın son işlem gününde dolar ve euroda yükseliş devam ederken kripto para piyasasında neler oluyor merak ediliyor. Lider kripto para Bitcoin yine 30 bin sınırının altında seyrediyor. İşte piyasalarda son durum...

Abone ol

İstanbul Kapalıçarşı'da 19,45 liradan alınan dolar 19,4520 liradan, 21,4150 liradan alınan euro ise 21,4170 liradan satılıyor.

Son kapanışta dolar 19,43 liradan, euro ise 21,40 liradan satılmıştı.

Bitcoin ve altcoinlerde son durum

Bitcoin 29.487 dolardan, Türk lirası karşısında ise 605.073 TL‘den işlem görüyor. Ethereum 1.915, Polygon 1,01, BNB (BNB) 332 dolardan işlem görüyor. Son 24 saatlik periyotta Cronos (CRO) en çok yükselen altcoin oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
HDP, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek! Mithat Sancar resmen açıklayıp o soruya yanıt verdi
HDP, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek! Mithat Sancar resmen açıklayıp o soruya yanıt verdi
CHP mitinginde Kılıçdaroğlu’na tepki: Şeref, namus sözü vermiştin, neden tutmadın?
CHP mitinginde Kılıçdaroğlu’na tepki: Şeref, namus sözü vermiştin, neden tutmadın?
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Bekir Bozdağ çocukları kaç tane oğlu Alperen Bozdağ kimdir, ne iş yapıyor?
Bekir Bozdağ çocukları kaç tane oğlu Alperen Bozdağ kimdir, ne iş yapıyor?
Amasya’da otomobil sulama kanalına uçtu: Anne ve oğlu öldü
Amasya’da otomobil sulama kanalına uçtu: Anne ve oğlu öldü
Bekir Bozdağ seçim açıklaması olay oldu, ne dedi? Bekir Bozdağ son açıklamaları
Bekir Bozdağ seçim açıklaması olay oldu, ne dedi? Bekir Bozdağ son açıklamaları
Mantar zehirlenmelerine dikkat! İşte uzmanında uyarılar
Mantar zehirlenmelerine dikkat! İşte uzmanında uyarılar
Altında şoke eden yükseliş sürüyor! 28 Nisan gram altın ne kadar çeyrek altın kaç TL? Elinde altını olan dikkat
Altında şoke eden yükseliş sürüyor! 28 Nisan gram altın ne kadar çeyrek altın kaç TL? Elinde altını olan dikkat
Emekli maaşı 7500 TL üzerinde olanlara iyi haber memurlara refah payı açıklaması Vedat Bilgin duyurdu
Emekli maaşı 7500 TL üzerinde olanlara iyi haber memurlara refah payı açıklaması Vedat Bilgin duyurdu
Amazon'un satışları ilk çeyrekte arttı
Amazon'un satışları ilk çeyrekte arttı
Sudan'dan 170 Türk vatandaşı daha tahliye edildi
Sudan'dan 170 Türk vatandaşı daha tahliye edildi
BDDK'dan yerli elektrikli araçlar için kredi düzenlemesi
BDDK'dan yerli elektrikli araçlar için kredi düzenlemesi