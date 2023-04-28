HDP, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek! Mithat Sancar resmen açıklayıp o soruya yanıt verdi

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, “Bir tarafta rejimi kalıcı hale getirmek isteyen Cumhur İttifakı'nın adayı var; Erdoğan. Diğer yanda, rejimi değiştirme sözü veren Kılıçdaroğlu var. Tek adam rejimini sonlandırma noktasında Kılıçdaroğlu ile hedeflerimiz örtüşüyor. Bu nedenle Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı verdik” dedi. Sancar, "Kılıçdaroğlu'ndan talebiniz oldu mu?" sorusunu yanıtladı...

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Aday çıkarmayacaklarını açıklayan HDP’nin, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek vereceği biliniyordu. Ancak bu karar kamuoyuna doğrudan açıklanmamıştı. Sözcü yazarı İsmail Saymaz’a konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sancar, bu kararlarını ilk kez doğrudan açıkladı.

“Tek adam rejimine son vermek” hedefi doğrultusunda Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini söyleyen Sancar, şunları kaydetti:

"Gerçi aday çıkarmama tercihimizi kamuoyuyla paylaştığımızda bu yönde işaretler vermiştik. Ama şu aşamada tercihimizi somutlaştırmak gerekiyor. Seçmen ve kamuoyunun beklentisi bu yönde.

"Amacımız seçimin ilk turda bitmesidir"

Amacımız seçimin ilk turda bitmesidir. İkinci tura kalmamasıdır. Bunun Türkiye'de demokratik dönüşüme giden yolda önemli bir adım olacağını düşünüyoruz. O nedenle herkesi demokratik sorumluluk bilinciyle hareket etmeye davet ediyoruz.

Mevcut rejim ülkeyi felaketler girdabına sokmuş ve her alanda çöküşün eşeğine getirmiştir. Ülkeyi bu karanlıktan çıkarmak için tek adam rejiminden kurtulmak gerekir.

Kılıçdaroğlu'nun kazanmasının demokrasi ve hukuk devletine giden yolun açılmasını sağlamada bir adım olacağına inanıyoruz. Ancak bu durumun birden ve kökten dönüşüm yaratacağı gibi bir beklentimiz yok. Bunu gerçekleştirecek, demokratik dönüşümü sağlayacak asıl aktör olarak kendimizi görüyoruz.

Bu yüzden parlamento seçimlerine çok önem veriyoruz. En yüksek temsiliyete ulaşmayı stratejik hedefimiz olarak belirledik. Amacımız parlamentoda anahtar konuma ulaşmak. 100. yılında Cumhuriyet'i demokrasiyle buluşturma ve demokratik Cumhuriyet'i inşa etme sorumluluğu bizlere düşüyor. Tabi barışı gerçekleştirmek konusunda belirleyici misyonun ve iradenin taşıyıcısı olacağız.”

"Kılıçdaroğlu'ndan talebiniz oldu mu?"

Sancar, “Kılıçdaroğlu'ndan talebiniz oldu mu?” sorusuna da şöyle yanıt verdi:

“Bizim talebimiz, demokrasi ve hukuk devletinin yolunu açacak yönetim ve iradeyi göstermesidir. Tek adam rejimine son vermek, barışa giden yolun açılmasında sorumluluk üstlenmesi temel beklentimizdir.”

Kılıçdaroğlu- HDP görüşmesinden hemen sonra, HDP'nin 14 Mayıs seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nu desteklemeleri karşılığında bakanlık talep ettiği yönünde iddialar ortaya atılmıştı.