22 şehirde alarm! Meteoroloji sarı kodlu uyarı yaptı: Sağanak bekleniyor! İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu...

Yurtta yağışlı hava etkisini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Nisan hava durumu raporunu yayımladı. 22 şehrimize Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı geldi. Öte yandan tahminlere göre sıcaklıklar hafta sonu azalarak tüm yurtta mevsim normallerinin altında seyredecek. Bugün nerelerde yağmur var? İşte İstanbul ile bazı şehirlerde hava durumu ve Meteoroloji'nin son uyarıları...