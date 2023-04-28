22 şehirde alarm! Meteoroloji sarı kodlu uyarı yaptı: Sağanak bekleniyor! İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 28 Nisan hava durumu raporunda 22 şehre sarı kodlu uyarıda bulundu. Değerlendirmelere göre yer yer sağanak yağışlı havanın etkili olacağı ve hava sıcaklıklarının da 4-5 derece düşerek mevsim normallerinin altında olacağı belirtildi. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...
Yurtta yağışlı hava etkisini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Nisan hava durumu raporunu yayımladı. 22 şehrimize Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı geldi. Öte yandan tahminlere göre sıcaklıklar hafta sonu azalarak tüm yurtta mevsim normallerinin altında seyredecek. Bugün nerelerde yağmur var? İşte İstanbul ile bazı şehirlerde hava durumu ve Meteoroloji'nin son uyarıları...
Bugün hava nasıl? Meteoroloji verilerine göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun (Mardin hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışlar buralarda kuvvetli
Yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun, Trabzon, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ile Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.