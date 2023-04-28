BIST 4.790
DOLAR 19,46
EURO 21,46
ALTIN 1.241,07
HABER /  SEÇİM  /  SEÇİM2023

CHP mitinginde Kılıçdaroğlu’na tepki: Şeref, namus sözü vermiştin, neden tutmadın?

CHP mitinginde Kılıçdaroğlu’na tepki: Şeref, namus sözü vermiştin, neden tutmadın?

Tekirdağ’da miting düzenleyen CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, protesto eylemiyle karşılaştı. Belediyenin işten çıkardığı işçi, "Kılıçdaroğlu şeref, namus sözü vermiştin, neden tutmadın" yazılı pankart çıkartarak Kılıçdaroğlu’nu protesto etti.

Abone ol

CHP’li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nde çalışırken haksız yere işten çıkartıldığını iddia ederek Tekirdağ’dan Ankara’ya yürüyen ve CHP Genel Merkezi önüne siyah çelenk bırakarak Kılıçdaroğlu’nu protesto eden Numan Büyükhan, Kılıçdaroğlu’nu bu sefer de Tekirdağ’da düzenlediği miting esnasına protesto etti.

Kılıçdaroğlu’nun konuşması esnasında yanında getirdiği ve üzerinde, "Kılıçdaroğlu şeref, namus sözü vermiştin, neden tutmadın" yazılı pankartı çıkartarak havaya kaldırıp Kılıçdaroğlu’nu protesto eden Büyükhan, “CHP Genel Merkezi önünde 1.5 ay eylem yaptım. Ben şerefsiz bir adam olsam burada eylem yapmam. Ben soruyorum, benim şerefsizliğim neymiş. Kadir Albayrak oradan desin ki, senin şerefsizliğin buydu. Senin ahlaksızlığın buydu. Ben hakkımı aradım diye, yüzde 1 zam nedir, işçinin özlük haklarını yok edip, toplu sözleşmenin hükümlerini yerine getirmiyorsunuz dedim diye bunlar yapıldı. Gazeteler de yazdı. Banka promosyonlarında 21 milyon TL kayıp, genel merkezi kaç defa aradım. Niye işçinin onuruna, şerefine kulak verilmedi? Kılıçdaroğlu adalet yürüyüşü yaptı, şeref namus sözü verdi. Neden ayaklarının altında çiğnedi? Türkiye Cumhuriyeti’nin bir yurttaşı olarak soruyorum. Şerefsiz olsam, namussuz olsam, buradan Ankara’ya adalet yürüyüşü yapar mıyım? Benim 3 tane evladım var, evim kira. Ben ne yaptım kardeşim? Söyleyin ya. Millet bana odaklamış, bak kimse onu dinlemiyor. Çünkü ben şerefliyim. Adalet yürüyüşü yaptım, çiğnemedim. Şeref namus sözü verdim, yerine getirdim. Soruyorum; Şeref namus sözü verip Türk siyasi tarihine geçti Kılıçdaroğlu. Mutlu mu? İnsanların karşısına çıkıp gülücükler dağıttığında mutlu mu? Yerel seçimler sonrası 26 bin tane işçi emekçi sırf siyasi sebeplerden dolayı işinden, aşından edildi. İşçi emekçi bu ülkenin çakıl taşıdır, en kıymetlisidir. Bak deminden beri belediye işçileri burada harıl harıl çalışıyorlar. Bunlar 15 bin TL banka promosyonu, ikramiyesi vereceğiz diyorlar. Çalışan işçinin bayram işçisinin bayram ikramiyesini, tediyelerini niye vermediniz. Maaşlarını niye yatırmadınız? Bu mu şeref, bu mu namus? Vallahi helal olsun" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bekir Bozdağ çocukları kaç tane oğlu Alperen Bozdağ kimdir, ne iş yapıyor?
Bekir Bozdağ çocukları kaç tane oğlu Alperen Bozdağ kimdir, ne iş yapıyor?
Amasya’da otomobil sulama kanalına uçtu: Anne ve oğlu öldü
Amasya’da otomobil sulama kanalına uçtu: Anne ve oğlu öldü
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Bekir Bozdağ seçim açıklaması olay oldu, ne dedi? Bekir Bozdağ son açıklamaları
Bekir Bozdağ seçim açıklaması olay oldu, ne dedi? Bekir Bozdağ son açıklamaları
Mantar zehirlenmelerine dikkat! İşte uzmanında uyarılar
Mantar zehirlenmelerine dikkat! İşte uzmanında uyarılar
Altında şoke eden yükseliş sürüyor! 28 Nisan gram altın ne kadar çeyrek altın kaç TL? Elinde altını olan dikkat
Altında şoke eden yükseliş sürüyor! 28 Nisan gram altın ne kadar çeyrek altın kaç TL? Elinde altını olan dikkat
Emekli maaşı 7500 TL üzerinde olanlara iyi haber memurlara refah payı açıklaması Vedat Bilgin duyurdu
Emekli maaşı 7500 TL üzerinde olanlara iyi haber memurlara refah payı açıklaması Vedat Bilgin duyurdu
Amazon'un satışları ilk çeyrekte arttı
Amazon'un satışları ilk çeyrekte arttı
Sudan'dan 170 Türk vatandaşı daha tahliye edildi
Sudan'dan 170 Türk vatandaşı daha tahliye edildi
BDDK'dan yerli elektrikli araçlar için kredi düzenlemesi
BDDK'dan yerli elektrikli araçlar için kredi düzenlemesi
Togg T10X'ler sipariş hakkı kazananlara teslim tarih belli oldu
Togg T10X'ler sipariş hakkı kazananlara teslim tarih belli oldu
Real Madrid-Partizan maçında kavga! Hakemler maçı erken bitirdi
Real Madrid-Partizan maçında kavga! Hakemler maçı erken bitirdi