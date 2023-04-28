BIST 4.737
DOLAR 19,46
EURO 21,39
ALTIN 1.240,40
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Adana'da 'mesaj' tartışması çok feci bitti!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Adana'da 'mesaj' tartışması çok feci bitti!

Adana’da bir kişi baldızına sosyal medyadan mesaj attığını öne sürdüğü şahısla tartışınca tabancayla vurularak öldürüldü. Korkunç olay sonrası zanlılardan biri tutuklandı.

Abone ol

İddiaya göre Hamdullah G. (26), sosyal medya üzerinden baldızına mesaj attığı iddiası üzerine Adem E. (24) ile tartıştı. İkili arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşünce Hamdullah G. tabancayla ateş açtı.

Bunun üzerine Adem E.’nin kuzeni Celal E. (31) evden getirdiği pompalı tüfekle Hamdullah G.’ye ateş açtı. Silahtan çıkan saçmaların göğsüne isabet etmesiyle ağır yaralanan Hamdullah G. kanlar içinde yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Hamdullah G., tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Adem E. ile kuzenleri Mehmet E. (33) ve Hasan E.’nin (27) Hamdullah G.’yi darp ettiğini, Celal E.’nin ise pompalı tüfekle ateş ettiğini saptadı. Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, şüphelileri adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarda yakaladı.

Celal E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Fahrettin Koca'dan 81 bin 108 sözleşmeli personele müjde! Kadroya geçiş işlemleri tamamlandı
Bakan Fahrettin Koca'dan 81 bin 108 sözleşmeli personele müjde! Kadroya geçiş işlemleri tamamlandı
80 milyon dolarlık dev vurgunda yeni gelişme! Şoke eden detay ortaya çıktı: Fatih Terim, Arda Turan, Muslera, Selçuk İnan...
80 milyon dolarlık dev vurgunda yeni gelişme! Şoke eden detay ortaya çıktı: Fatih Terim, Arda Turan, Muslera, Selçuk İnan...
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
BDDK'dan yerli elektrikli araçlar için kredi düzenlemesi
BDDK'dan yerli elektrikli araçlar için kredi düzenlemesi
Bekir Bozdağ'ın eşi Mine Bozdağ kimdir, ne iş yapıyor? Mine Bozdağ kaç yaşında?
Bekir Bozdağ'ın eşi Mine Bozdağ kimdir, ne iş yapıyor? Mine Bozdağ kaç yaşında?
KPSS sorularını çalan FETÖ'cüler tespit edildi! 5 kişi hakkında gözaltı kararı
KPSS sorularını çalan FETÖ'cüler tespit edildi! 5 kişi hakkında gözaltı kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Akkuyu NGS'nin 60 yıllık hikayesini gençlerle paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Akkuyu NGS'nin 60 yıllık hikayesini gençlerle paylaştı
Erdoğan'ın rahatsızlanmadan önce baklava ikram eden kadın konuştu önce Erdoğan sonra korumaları yemiş
Erdoğan'ın rahatsızlanmadan önce baklava ikram eden kadın konuştu önce Erdoğan sonra korumaları yemiş
28 Nisan 2023 dolar ve euro yükseliyor! Kripto para piyasasında son durum ne Bitcoin son fiyat
28 Nisan 2023 dolar ve euro yükseliyor! Kripto para piyasasında son durum ne Bitcoin son fiyat
HDP, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek! Mithat Sancar resmen açıklayıp o soruya yanıt verdi
HDP, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek! Mithat Sancar resmen açıklayıp o soruya yanıt verdi
CHP mitinginde Kılıçdaroğlu’na tepki: Şeref, namus sözü vermiştin, neden tutmadın?
CHP mitinginde Kılıçdaroğlu’na tepki: Şeref, namus sözü vermiştin, neden tutmadın?
Bekir Bozdağ çocukları kaç tane oğlu Alperen Bozdağ kimdir, ne iş yapıyor?
Bekir Bozdağ çocukları kaç tane oğlu Alperen Bozdağ kimdir, ne iş yapıyor?