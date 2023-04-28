Adana'da 'mesaj' tartışması çok feci bitti!

Adana’da bir kişi baldızına sosyal medyadan mesaj attığını öne sürdüğü şahısla tartışınca tabancayla vurularak öldürüldü. Korkunç olay sonrası zanlılardan biri tutuklandı.

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İddiaya göre Hamdullah G. (26), sosyal medya üzerinden baldızına mesaj attığı iddiası üzerine Adem E. (24) ile tartıştı. İkili arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşünce Hamdullah G. tabancayla ateş açtı.

Bunun üzerine Adem E.’nin kuzeni Celal E. (31) evden getirdiği pompalı tüfekle Hamdullah G.’ye ateş açtı. Silahtan çıkan saçmaların göğsüne isabet etmesiyle ağır yaralanan Hamdullah G. kanlar içinde yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Hamdullah G., tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Adem E. ile kuzenleri Mehmet E. (33) ve Hasan E.’nin (27) Hamdullah G.’yi darp ettiğini, Celal E.’nin ise pompalı tüfekle ateş ettiğini saptadı. Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, şüphelileri adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarda yakaladı.

Celal E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.