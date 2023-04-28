Bekir Bozdağ'ın eşi Mine Bozdağ kimdir, ne iş yapıyor? Mine Bozdağ kaç yaşında?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın hayatı merak konusu oldu. 56 yaşındaki Bekir Bozdağ AK Parti'nin değişmeyen isimlerinden biri. Hemen her hükümette ön planda olan Bekir Bozdağ aslen Yozgatlı. Mine Bozdağ ile evli olan Bekir Bozdağ'ın biyografisi haberimizde. Peki kimdir Mine Bozdağ, ne iş yapar?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün görevden affını kabul etti, Abdülhamit Gül'ün yerine Bekir Bozdağ'ın atamasını gerçekleştirdi. Yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın biyografisi ve Ak Parti bünyesinde daha önce üstlendiği görevler vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Peki kimdir Bekir Bozdağ'in eşi Mine Bozdağ kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

AK Parti'nin değişmeyen yüzlerinden Bekir Bozdağ 1 Nisan 1965'te Yozgat Akdağmadeni'nde doğdu. Baba adı Mehmet Duran, anne adı Nuriye'dir. Avukat; Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yüksek lisansını Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dinler Tarihi Anabilim Dalında tamamladı. Serbest avukat olarak çalıştı.

22, 23 ve 24. Dönemde Yozgat Milletvekili seçildi. 22. Dönemde Adalet Komisyonu Üyeliği, 23. Dönemde AK PARTİ Grup Başkanvekilliği yaptı. 61. Hükümette Başbakan Yardımcısı, 61, 62 ve 64. Hükümette Adalet Bakanı, 65. Hükümette Başbakan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Bekir Bozdağ eşi ve çocukları: Mine Bozdağ ile evli olan Bekir Bozdağ, 3 çocuk babasıdır.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ne dedi?

Bozdağ, “14 Mayıs akşamı Türkiye’de iki fotoğraftan biriyle karşılaşılır” diyerek, şu açıklamalarda bulundu:

– Ya şampanya patlatıp bunu sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb’ine hamdedenler olacak. Bu ikisinden birini oluşturmak bizim, aziz milletimizin elindedir.

– O gece kimi sevindireceğimize iyi karar verelim. Ya Kandil sevinecek ya Şanlıurfa’nın asil insanları sevinecek.

– Ya FETÖ sevinecek ya bu milletin temiz evlatları sevinecek. Ya ABD’nin başkanı orada keyif yapacak ya da Türk milletinin her bir hanesi onlara büyük bir Osmanlı tokadını yapıştıracaktır.