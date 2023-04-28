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KPSS sorularını çalan FETÖ'cüler tespit edildi! 5 kişi hakkında gözaltı kararı

KPSS sorularını çalan FETÖ'cüler tespit edildi! 5 kişi hakkında gözaltı kararı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, 2011 KPSS sorularını sınav öncesi alarak sınava girdiği tespit edilen 4 kişi ve örgüt içi şifreli iletişim aracı bylock programını kullandığı anlaşılan 1 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

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Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün KPSS sınavlarında yapmış olduğu usulsüzlüklere ilişkin gerçekleştirilen soruşturmalar kapsamında, 2011 KPSS sorularını sınav öncesi usulsüz şekilde almak suretiyle sınava girdikleri ve 2012-2013-2014-2015 yıllarında KPSS sınavlarına mensuplarını hazırlamak amacıyla örgüt tarafından oluşturulan mahrem nitelikteki çalışma evlerinde kaldıkları ve bu evlerde ev abiliği yaptıklarına dair etkin pişmanlık beyanları ve bir kısım şahıslar yönünden mahrem imam irtibatı ve ardışık arama kaydı bulunduğu tespit edilen 4 kişi ile örgüt içi şifreli iletişim aracı bylock programını kullandığı anlaşılan 1 kişi olmak üzere toplam 5 şüpheli hakkında Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere devam ediyor.

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