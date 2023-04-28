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Bakan Fahrettin Koca'dan 81 bin 108 sözleşmeli personele müjde! Kadroya geçiş işlemleri tamamlandı

Bakan Fahrettin Koca'dan 81 bin 108 sözleşmeli personele müjde! Kadroya geçiş işlemleri tamamlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlık bünyesindeki 81 bin 108 sözleşmeli personelin kadroya geçiş işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

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Sağlık Bakanlığı bünyesinde sözleşmeli pozisyonda görev yapan 81 bin 108 personelin kadroya geçiş süreçleri tamamlandı. Bakan Koca sosyal medya hesabından 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, 'Bakanlığımız bünyesinde sözleşmeli pozisyonda görev yapan 328 hekim, 50.819 ebe/hemşire ve 29.961 diğer sağlık personeli olmak üzere, toplam 81.108 personelin 7433 sayılı Kanun kapsamında kadroya geçiş işlemleri tamamlanmıştır. Hayırlı olsun.' ifadelerini kullandı.

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