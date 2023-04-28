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Kahramanmaraş’ta firik sezonu başladı

Kahramanmaraş’ta firik sezonu başladı

KAHRAMANMARAŞ'ta doyurucu ve tok tutmasıyla bilinen tarhana firiği, havaların aniden ısınması ile birlikte tezgahtaki yerini aldı.

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Yavuz Sultan Selim Han'ın Mısır seferine giderken geçtiği Kahramanmaraş'ta, askerlerin yiyeceklerinin daha çok dayanması adına aşçıbaşısına yaptırdığı tarhana o günden bu yana şehirde tüketiliyor.

Yoğurt, dövme, tuz, kekikten oluşan harç, yörede tarhana çığı olarak bilinen ve kamıştan yapılan sergilere serilerek kurutulmaya bırakılıyor.

Hafif yaş olarak yenen tarhanaya firik, kurutularak yapılana ise kentte tarhana deniliyor.

Kahramanmaraş’ın vazgeçilmez bir ürünü olduğunu belirten Harun Reşit Özpınar, “Kahramanmaraş’ımız için vazgeçilmez bir ürün. Havaların ısınmasıyla birlikte ve insanlarımızın dönmesiyle birlikte firik sezonu başladı. Depremlerde dükkanlar yıkıldığı için olumsuz etkiledi. İnsanların talebi var. Satışlar çoğalacağını düşünüyoruz. Biz minimum şekilde fiyatları düşük tutuyoruz” diye konuştu.

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