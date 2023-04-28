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Böbrek sağlığınız için 3 beyazdan uzak durun

Böbrek sağlığınız için 3 beyazdan uzak durun

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, böbrek sağlığını korumanın en etkili yollarından birinin tuz, şeker ve unlu mamullerden uzak durulması olduğunu, ayrıca bol bol sıvı tüketilmesi gerektiğini söyledi.

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Türk Böbrek Vakfı'nın 2011 yılından bu yana saha çalışmalarını sürdürdüğü ve 12 senede 29’u il milli eğitim müdürlükleri ile protokol imzası çerçevesinde 38 ilde gerçekleştirdiği 'Sağlıklı Bir Yaşam İçin Böbrek Sağlığı ve Beslenme Alışkanlıkları' projesi, Diyarbakır’da öğrenci, veli ve öğretmenlerle buluştu.

TBV’nin proje çalışmasını gerçekleştirdiği Diyarbakır’da, il milli eğitim müdürlüğünün destekleriyle Yenişehir, Kayapınar, Bağlar ve Sur ilçelerinde çeşitli okullardaki öğrenci, öğretmen ve velilere eğitim seminerleri verildi. Türk Böbrek Vakfı Projeler Koordinatörü Ayşe Onat ve Türk Böbrek Vakfı Renal Diyetisyeni Gökçen Efe Aydın tarafından iki gün süren seminerde İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan TBV Başkanı Erk, seminerlerde öğrencilerin ve velilerin sağlıklı bir böbreğe sahip olmak için neler yapması gerektiğini anlattıklarını dile getirdi.

Türkiye’de böbrek sağlığını ulusal düzeyde korumaya çalıştığını ifade eden Erk, “Böbrek sağlığını korumak benim sosyal sorumluluk projemdir. Elimden geldiği kadar Türkiye’de ulusal düzeyde böbrek sağlığını korumaya çalışıyorum. Elimizden geldiği kadar çocuklara böbrek sağlığını korumak açısından tuz, şeker ve unlu mamullerinin daha az tüketilmesini anlatıyoruz. Böbrek sağlığını çocukluk çağında korumaya başlamalıyız. Mümkün olduğu kadar böbrek sağlığını korumak için saydığım 3 beyazdan uzak durmamız gerekiyor. Çocuklar bu yaşlarda bu bilgileri algılayıp uygulamaya geçerlerse biz anne ve babalarına ters eğitim yaptırıyoruz” dedi.

Çocuklarda böbreğin sağlıklı olup olmadığının idrardaki renk ile belli olabileceğine dikkat çeken Erk, “Çocuklar için aynı zamanda idrar kontrolü de yapıyoruz. İdrarın rengine bakarak çocuktaki böbrek sağlığını tespit edebiliriz. İdrarın renginde koyuluk var ise eğer, çocuğun doktora gösterilmesinde fayda var. En basit tespit bu. TBV elinden geldiği kadar diyaliz merkezlerinde yaklaşık 600 hastaya diyaliz hizmeti veriyor. Toplum olarak böbrek sağlığımıza dikkat etmeliyiz. Yoksa hayatımızı diyalize bağlı olarak idame ettiririz” diye konuştu.

Lojistik desteğinin Diyarbakır Memorial Hastaneleri tarafından sağlandığı proje çerçevesinde seminer sonunda öğrencilere kitap setleri hediye edildi.

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