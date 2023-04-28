Dış ticaret açığı artmaya devam ediyor

Mart ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 artarak 8 milyar 267 milyon dolardan, 8 milyar 341 milyon dolara yükseldi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2023 yılı Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 artarak 23 milyar 595 milyon dolar, ithalat yüzde 3,4 artarak 31 milyar 936 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Mart döneminde ihracat yüzde 2,5, ithalat yüzde 11,1 arttı

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2023 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artarak 61 milyar 558 milyon dolar, ithalat yüzde 11,1 artarak 96 milyar 250 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Mart ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 3,7, ithalat yüzde 14,2 arttı

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2023 Mart ayında yüzde 3,7 artarak 21 milyar 201 milyon dolardan, 21 milyar 977 milyon dolara yükseldi.

Mart ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 14,2 artarak 21 milyar 427 milyon dolardan, 24 milyar 462 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Mart ayında 2 milyar 485 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 8,9 artarak 46 milyar 439 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 89,8 oldu.

Dış ticaret açığı Mart ayında yüzde 0,9 arttı

Mart ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 artarak 8 milyar 267 milyon dolardan, 8 milyar 341 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Mart ayında yüzde 73,2 iken, 2023 Mart ayında yüzde 73,9'a yükseldi.

Dış ticaret açığı Ocak-Mart döneminde yüzde 30,7 arttı

Ocak-Mart döneminde dış ticaret açığı yüzde 30,7 artarak 26 milyar 537 milyon dolardan, 34 milyar 692 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak-Mart döneminde yüzde 69,4 iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 64,0'a geriledi.

Mart ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,9 oldu

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2023 Mart ayında imalat sanayinin payı yüzde 94,9, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,3, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,3 oldu.

Ocak-Mart döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,4, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,7, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,4 oldu.

Mart ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı yüzde 72,8 oldu

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2023 Mart ayında ara mallarının payı yüzde 72,8, sermaye mallarının payı yüzde 14,9 ve tüketim mallarının payı yüzde 12,2 oldu.

İthalatta, 2023 Ocak-Mart döneminde ara mallarının payı yüzde 76,8, sermaye mallarının payı yüzde 12,5 ve tüketim mallarının payı yüzde 10,6 oldu.

Mart ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Mart ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 2 milyar 6 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 384 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 191 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 130 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 112 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 28,9'unu oluşturdu.

Ocak-Mart döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 5 milyar 528 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 656 milyon dolar ile ABD, 3 milyar 223 milyon dolar ile İtalya, 3 milyar 102 milyon dolar ile Rusya Federasyonu ve 2 milyar 933 milyon dolar ile Birleşik Krallık takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,0'ını oluşturdu.

İthalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı

İthalatta Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Mart ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 3 milyar 863 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 787 milyon dolar ile Çin, 2 milyar 694 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 408 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 393 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 41,2'sini oluşturdu.

Ocak-Mart döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 13 milyar 77 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 10 milyar 444 milyon dolar ile Çin, 9 milyar 164 milyon dolar ile İsviçre, 6 milyar 582 milyon dolar ile Almanya, 3 milyar 702 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 44,6'sını oluşturdu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 12,5 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2023 Mart ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 12,5 artarken, ithalat yüzde 7,0 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2023 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 4,7, ithalat yüzde 3,7 arttı.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 4 oldu

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Mart ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,9'dur. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 4. Ocak-Mart döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,4'tür. Ocak-Mart döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,6'dır.

Mart ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 79,5'tir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 10,8'dir. Ocak-Mart döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 76,6'dır. Ocak-Mart döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 10,2'dir.

Özel ticaret sistemine göre ihracat 2023 yılı Mart ayında 21 milyar 586 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre, 2023 yılı Mart ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 artarak 21 milyar 586 milyon dolar, ithalat yüzde 2,2 artarak 30 milyar 318 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Mart ayında dış ticaret açığı yüzde 3,3 artarak 8 milyar 452 milyon dolardan, 8 milyar 732 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Mart ayında yüzde 71,5 iken, 2023 Mart ayında yüzde 71,2'ye geriledi.

İhracat 2023 yılı Ocak-Mart döneminde 56 milyar 142 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2023 yılı Ocak-Mart döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 azalarak 56 milyar 142 milyon dolar, ithalat yüzde 9,8 artarak 91 milyar 60 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Mart döneminde dış ticaret açığı yüzde 32,5 artarak 26 milyar 345 milyon dolardan, 34 milyar 918 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak-Mart döneminde yüzde 68,2 iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 61,7'ye geriledi.