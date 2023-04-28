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Son dakika!.. Sudan'da Türkiye'nin tahliye uçağına ateş açıldı

Son dakika!.. Sudan'da Türkiye'nin tahliye uçağına ateş açıldı

SUDAN'daki kargaşa ortamından vatandaşlarını kurtarmaya çalışan Türkiye'ye yönelik alçak saldırı! Sudan ordusu, paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) Vadi Seyidna Hava Üssü'ne inen bir Türk tahliye uçağına ateş açtığını açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı son dakika açıklama yaptı.

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Sudan ordusu, paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) Vadi Seyidna Hava Üssü'ne inen bir Türk tahliye uçağına ateş açtığını açıkladı. Talhiye uçağındaki bir mürettebatın yaralandığı belirtiliyor. Haberi Al Arabiya News duyurdu. Haberde uçağın güvenli şekilde indirildiği ancak bir mürettebat üyesini yaraladığı bildirildi. Ancak Milli Savunma Bakanlığı yaralı iddiasını doğrulamadı. Yerel saatle 7.25’te iniş yapan uçakta onarım çalışması başlatıldığı bildirildi.

Uçak emniyetle inişini gerçekleştirmiştir

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise “Çatışmaların devam ettiği Sudan'da mahsur kalan vatandaşlarımızı tahliye görevi için Wadi Sayidna'ya giden C-130 tahliye uçağımıza hafif silahla ateş açılmıştır. Uçağımız emniyetle inişini gerçekleştirmiştir. Personelimizde yaralanan olmamakla birlikte uçağımızda da gerekli kontroller yapılmaktadır” denildi.

15 Nisan'da iç savaş başlamıştı

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı. Ordu ile HDK arasında “HDK'nin tamamen orduya katılmasını” öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.  Sudan Sağlık Bakanlığı, çatışmalarda önceki güne kadar 512 kişinin öldüğünü, 4 bin 193 kişinin yaralandığını bildirmişti.

İlk grup Türkler getirilmişti

Sudan ordusu, Suudi Arabistan ve ABD’nin çabalarıyla mevcut ateşkesi 72 saat daha uzatma kararı aldığını duyurdu ancak Hartum’da çatışmalar sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sudan’da mahsur kalan Türk vatandaşlarının tahliyesinin sürdüğünü bildirerek, ilk grubun TSK’ya ait uçaklarla emniyetli şekilde ülkeye getirildiğini duyurmuştu.

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