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Mauro Icardi büyük maçları boş geçmedi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Mauro Icardi büyük maçları boş geçmedi

 Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynadıkları maçlarda 4 kez rakip fileleri havalandırdı.

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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, pazar günü Vodafone Park'ta Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli müsabakada sarı-kırmızılıların kozu Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi olacak. Sezon başında takıma katılan Icardi, büyük maçları boş geçmedi.

30 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı 1'er kez görev aldı. Icardi, siyah-beyazlılara 2 gol atarken, sarı-lacivertliler ve bordo-mavililerin filelerini de 1'er kez havalandırdı.

Bu sezon Süper Lig'de 18 maçta görev alan Mauro Icardi, 13 kez gol sevinci yaşadı ve takımının en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor. 

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