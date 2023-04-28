Mauro Icardi büyük maçları boş geçmedi

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynadıkları maçlarda 4 kez rakip fileleri havalandırdı.

Abone ol

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, pazar günü Vodafone Park'ta Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli müsabakada sarı-kırmızılıların kozu Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi olacak. Sezon başında takıma katılan Icardi, büyük maçları boş geçmedi.

30 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı 1'er kez görev aldı. Icardi, siyah-beyazlılara 2 gol atarken, sarı-lacivertliler ve bordo-mavililerin filelerini de 1'er kez havalandırdı.

Bu sezon Süper Lig'de 18 maçta görev alan Mauro Icardi, 13 kez gol sevinci yaşadı ve takımının en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.