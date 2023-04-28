Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Haluk Bayraktar'a yanıt: "Siz ailece bizim için çok değerlisiniz"

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı'nı ABD'li şirkete verme planına karşı çıkan Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a, "Bu kadar siyasallaşmayın, uzay hepinize yetecek kadar geniş" diyerek cevap verdi.

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Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar sosyal medya hesabından "Milyondan fazla gencin yarıştığı, dünyanın en iyisi Milli Teknoloji Projelerinin sergilendiği TEKNOFEST’e ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı’nı ABD’li bir şirkete verme fikri… Halen “en iyisini” Türklerin değil de ABD şirketlerinin yapabileceğini zannetmek… Nuri Demirağ’ın uçaklarını toprağa gömen zihniyet hiç değişmemiş" paylaşımı yaptı.

Bu sözlere Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

"Siz ailece bizim için çok değerlisiniz"

Kılıçdaroğlu paylaşımında "Bu kadar siyasallaşmayın Sevgili Haluk Bey. Siz ailece bizim için çok değerlisiniz. Bir partinin seçim propagandası olmak size yakışmaz. İstikbalde başarılı bütün Türk girişimcilerimize yer var. Uzay hepinize yetecek kadar geniş" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan 'Atatürk Havalimanı' videosu

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Atatürk Havalimanı" başlıklı yeni bir video yayımladı. Videoda Atatürk Havalimanı'nı havacılık ve uzay çalışmalarının merkezi haline getirileceğini duyuran Kılıçdaroğlu, Amerika'daki Sierra Nevada (SNC) şirketinin sahipleri Eren Özmen ve Fatih Özmen ile de görüştüğünü söyledi.

"Amerikalılar, bizim evlatlarımızdan bizim beyinlerimizden işte böyle yararlanıyorlar" diyen Kılıçdaroğlu, projenin iki isimle birlikte gerçekleştirileceğini söyleyerek, "kendi mekiklerimizi geliştireceğiz" demişti.