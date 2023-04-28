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Trendpoll son 14 Mayıs anketini açıkladı! Hangi aday kıp payı önde Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?

Trendpoll son 14 Mayıs anketini açıkladı! Hangi aday kıp payı önde Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?

14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine günler kala, anketler de peş peşe gelmeye devam ediyor. Trendpoll Araştırma'nın yaptığı ankete göre Kemal kılıçdaroğlu 4 puan önde gözükürken, seçim ikinci tura kalıyor...

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14 Mayıs 2023'te gerçekleştirilecek ve 4 adayın yarışacağı cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili yeni anket sonucu çıktı. Trendpoll Araştırma şirketi tarafından 13-18 Nisan tarihleri arasında 27 ilde 2 bin 520 kişi ile yüz yüze yapılan ankete göre CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir adım önde gözüküyor. 

Cumhurbaşkanlığında kime oy vereceksiniz?

Trendpoll anketine göre '14 Mayıs 2023 cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi adaya oy vereceksiniz sorusuna katılımcıların yüzde 48.4'ü Kemal kılıçdaroğlu cevabı verirken, yüzde 44.8'i ise Recep Tayyip Erdoğan dedi. Muharrem İnce diyenler yüzde 4.9, Sinan Oğan diyenler ise yüzde 1.8'de kaldı.  

İkinci turda kime oy vereceksiniz?

Trendpoll anketine göre seçim ikinci tura kalırken bu kez vatandaşlara "Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda hangi adaya oy vereceksiniz:" diye soruldu. Ankete katılanların yüzde 51.6'sı Kemal kılıçdaroğlu cevabı verirken, yüzde 48.4'ü ise Recep Tayyip Erdoğan ismini söyledi. 

Trendpoll Araştırma şirketinin 24-29 Mart tarihleri arasında 27 ilde 2155 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği anketti ise Recep Tayyip Erdoğan 3 puan önde görünüyordu. 

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