Bu çiçeği koparmanın cezası 244 bin 315 lira

ELAZIĞ'ın PALU ilçesinde ters laleler çiçek açtı. Bu sene 15 gün geç açan ve görüntüsüyle görsel şölen sunan çiçeği koparmanın cezası 244 bin 315 lira olarak açıklandı.

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Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde yüksek rakımlı alanlarda yetişen ve halk arasında "Ağlayan Gelin" ile "Hüzün Çiçeği" olarak bilinen ters laleler, Palu ilçesinde gecikmeli çiçek açtı. Bu yıl 15-20 gün aralığında daha geç açtığı görülen koruma altındaki ters laleler, Palu, Alacakaya ve Arıcak bölgesinde yoğunluk gösteriyor.

Yılda sadece 15 gün açan, nesli tehlike altında olan ters lalelerin, bir tanesini koparan kişiye 244 bin 315 lira idari para cezası kesiliyor.