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Adıyaman'da enkaz kaldırma tamamlandı, işte son durum

Adıyaman'da enkaz kaldırma tamamlandı, işte son durum

Depremden en çok etkilenen illerden biri olan Adıyaman’da enkazın tamamı kaldırılırken, acil yıkılacak binalar yıkıldı. Ağır hasarlı 7 bin binanın yıkımına başlandı.

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6 Şubat tarihindeki depremlerde en çok yıkımın olduğu şehirlerden Adıyaman’da enkaz kaldırma ve acil yıkılacak binaların yıkımı tamamlandı. Depremde Adıyaman'daki konutların yüzde 68.1’i hasar gördü. Adıyaman’da 216 bin 744 konut arasında acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkılan konut sayısı 56 bin 256 iken, toplam 147 bin 700 konut hasar gördü.

Yetkililer, Ramazan Bayramı’na kadar enkaz kaldırma ve acil yıkılacak binaların yıkımının tamamlanacağı konusunda açıklamada bulunmuştu. Mahkeme süreci devam eden ve yürütmeyi durdurma kararı alınan binalar hariç Adıyaman’da enkaz kaldırma ve acil yıkılacak binaların yıkımı tamamlandı. Ağır hasarlı 7 bin binanın yıkımına başlandı.

Koordinatör Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, mahkeme süreci devam eden yapılar haricinde enkaz kaldırma ve acil yıkılacak binaların yıkımının tamamlandığını açıkladı. Çiçek, “Adıyaman’a bir söz vermiştik. Bayrama kadar enkazı kaldıracağımızı söylemiştik. Aslında enkaz çalışmaları yüzde 98 oranında tamamlandı. Yüzde 2’lik kısım ise hukuki süreci devam eden binalar. Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı verdiği, kolonun kesilip kesilmediğinin kontrolü için bazı binalarda enkazın kaldırılmadı. Onlar dışında bütün enkazı kaldırdık. Acil yıkılacak binaları yıktık. Şu anki işimiz artık ağır hasarlılar. Bu gün itibariyle ihalelerimiz başladı. Bu hafta sürekli ihalelerle ağır hasarlı, mahalle mahalle yapmak üzere bütün ağır hasarlı binaların yıkımı için ihaleler yapıyoruz. Adıyaman’da 7 bin ağır hasarlı bina var. Kolay değil ama 7 bin ağır hasarlı binayı biranda girip hepsini çok kısa süre sonra yıkacağız” dedi.

Vali Çiçek, ayrıca köylere de konteynerlerin yerleştirilmeye başlandığını aktardı.

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