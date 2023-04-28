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Beşiktaş'ta gözler Cenk Tosun'da! Golcü Galatasaray’a karşı seri peşinde

Beşiktaş'ta gözler Cenk Tosun'da! Golcü Galatasaray’a karşı seri peşinde

Beşiktaş’ın golcü futbolcusu Cenk Tosun, siyah-beyazlı formayla Galatasaray’a karşı ligde çıktığı 7 maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Cenk, attığı bu 3 golü ise son 4 müsabakada kaydetti.

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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, 30 Nisan Pazar günü evinde Galatasaray ile mücadele edecek. Zirve yarışında geçtiğimiz hafta sarı-kırmızılılar ve Fenerbahçe’nin puan kaybetmesiyle farkı indiren 62 puanla üçüncü sıradaki Kara Kartal, Aslan karşısında galip gelerek de iddiasını sürdürmek istiyor.

Ligde son 9 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş’in hedefi bu başarılı grafiği devam ettirmek. Güneş, bu bağlamda da son haftalarda olduğu gibi yine hücum hattından yüksek performans bekliyor.

Son 8 maçta rakip ağlara 19 gol bırakan siyah-beyazlılarda ileri uçta Aboubakar - Cenk ikilisiyle birlikte Redmond’un da performansı belirleyici olacak.

Cenk’ten son 4 maçta 3 gol

Cenk Tosun, Beşiktaş formasıyla ligde Galatasaray’a karşı 7 maçta top koşturdu. Milli futbolcu, bu karşılaşmalarda 3 gol, 1 asist kaydetti. Cenk, söz konusu golleri son 4 mücadelede attı. Bu sezon ligin ilk yarısında Kartal’ın deplasmanda 2-1 kaybettiği müsabakada takımının tek golünde imzası olan 31 yaşındaki futbolcu, 2017-2018 sezonunun 14. haftasında Beşiktaş’ın evinde 3-0 kazandığı maçta da 1 kez ağları sarstı.

Cenk Tosun, 2016-2017 sezonunda da yine iç sahada oynanan ve 2-2 beraberlikle sona eren Galatasaray mücadelesinde de 78. dakikada siyah-beyazlılara 1 puanı getiren golü atan isimdi.

Ay-yıldızlı oyuncunun bu sezon ise ligde 27 maçta 12 gol, 3 asisti bulunuyor.

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