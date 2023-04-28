15 Mayıs pazartesi okul olur mu, seçimden sonraki gün tatil mi?

14 Mayıs seçimlerine artık 17 gün kaldı. Milyonlarca vatandaş sandık başına gidip cumhurbaşkanlığı için oyunu kullanacak. Seçimler ve oy kullanma işlemleri okullarda yapılacak ve geç saatlere kadar devam edecek. Bu nedenle seçimden sonraki gün yani 15 Mayıs pazartesi günü okullar tatil mi olacak?

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Seçimler sonrası okullar tatil mi? Herkesin merak ettiği bu sorunun cevabını önce Yükseköğretim Kurulu (YÖK), sonra Milli Eğitim Bakanlığı verdi. MEB henüz resmi açıklama yapmadı fakat, 2019 yılında yapılan son seçimde okullar seçimden sonraki gün tatil edilmişti. Bu nedenle seçimden ertesi gün yani 15 Mayıs Pazartesi okulların tatil olması bekleniyor.

15 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil mi?

15 Mayıs Pazartesi günü okullar var mı sorusu öğrenci ve velilerin gündemi oldu. Bilindiği üzere 14 Mayıs Pazar günü Türkiye sandık başına gidecek. Seçim sandıkları ise okullarda kuruluyor. Oy sayma işlemleri geç saatlere kalabildiği için 15 Mayıspazartesi günü yani seçimden sonraki gün MEB tarafından okullar tatil edilecek. İlkokul, ortaokul ve liseler 15 Mayıs pazartesi günü seçim tatili yapacaklar. 15 Mayıs'ta üniversite ve kamu kuruluşları ise mesai yapacak. Yani 15 Mayıs günü memurlar, kamu çalışanları normal mesai yapacaklar. Seçim tatili onları kapsamayacak.