Van Gölü’nde deniz süpürgesiyle temizliğe başlandı

Garanti BBVA ve TURMEPA işbirliğinde gerçekleşen Mavi Nefes Projesi kapsamında Van Gölü’nde temizliğe başladı.

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Sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında iklim kriziyle mücadeleyi önceliklendiren Garanti BBVA’nın 2021 yılında DenizTemiz Derneği/ TURMEPA işbirliğiyle deniz kirliliğini azaltmak ve önlemek amacıyla Marmara Denizi’nde başlattığı ‘Mavi Nefes Projesi’ bu kez Türkiye’nin doğusuna Van Gölü’ne uzandı. Göl ve çevresinde yaşanan kirlilikle baş etmek adına ‘Ahtapot 6’ deniz süpürgesi 12 ay boyunca Van Gölü’nde faaliyet gösterecek. Van Gölü'ndeki su kirliliğini azaltarak biyoçeşitliliğin korunmasına fayda sağlayacak olan Mavi Nefes Projesi ile birlikte bölge halkında çevre bilincinin artmasına da katkıda bulunmak hedefleniyor.

Mavi Nefes Projesi kapsamında Eylül 2021’de Marmara Denizi’nde yaşanan müsilaj sorununun çözümüne katkı sağlamak için iki deniz süpürgesiyle müsilaj ve katı atık temizliği başlamıştı. Temmuz 2022’de Marmara’nın dışına çıkılarak deniz turizminin yoğun olduğu Antalya’nın Adrasan bölgesinde de bir deniz süpürgesi 4 ay boyunca hem katı hem de sıvı atık toplayarak deniz temizliği için çalıştı. Van Gölü, Mavi Nefes Projesi’nin ulaştığı üçüncü bölge oldu.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, “Garanti BBVA olarak parçası olduğumuz topluma karşı sorumluluğumuzu bilinciyle, iklim kriziyle mücadeleye yönelik öncü çalışmalara imza atıyoruz. Çalışmalarımızda atık yönetimi ve temiz gelecek kritik öneme sahip bulunuyor. Bu konuda birlikte hareket ettiğimiz TURMEPA ve değerli yönetimiyle uzun soluklu ve daha da yaygınlaşacak iyi bir işbirliğimiz var. Geçtiğimiz yıllarda doğa daha önce karşılaşmadığımız bir şekilde alarm verdi ve deniz ekosisteminde yaşayan binlerce canlı türünü etkileyen müsilaj sorunu kendini çok güçlü şekilde gösterdi. Bu nedenle 2021 yılında DenizTemiz Derneği/ TURMEPA işbirliğiyle deniz kirliliğini önlemek amacıyla “Mavi Nefes Projesi’ni başlattık. 21 Eylül 2021- 31 Mart 2023 tarihleri arasında deniz süpürgeleriyle Marmara Denizi’nden 132 bin 400 kg katı atık toplandı ve uygun olanlar geri dönüşüme kazandırıldı. Projemizin birinci yılı dolmadan ise Marmara’nın dışına çıkarak su kirliliği sorunu yaşayan bölgelere destek olmanın mutluluğunu yaşadık. Geçtiğimiz yaz, yat turizminin yaygın olduğu Adrasan’da deniz temizliği yaparak yaklaşık 2 ton sıvı atık topladık. Şimdi de Van Gölü’nde temizleme çalışmalarına destek oluyoruz. Mavi Nefes ile Marmara dışındaki denizlerimiz ve su kaynaklarımızı da temiz tutmak ve Türkiye çapında çevre bilinci konusunda farkındalık oluşturmaya katkıda bulunmak bizler için mutluluk verici. Kirliliğin önüne geçmek, çevremize ve dünyamıza iyi bakmak için gereken her türlü aksiyonu almaya devam edeceğiz” dedi.

TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu, “İki yıl önce Marmara Denizi’nde çıktığımız Mavi Nefes yolculuğunu denizlerin ardından Van Gölü’ne taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz. Van Gölü, ülkemizin en büyük gölü olmasının yanı sıra bölgedeki sosyo-kültürel, ekonomik ve çevresel katkılarıyla önemli bir cazibe noktası. Ne yazık ki aynı sebeplerden dolayı kirlilik baskısıyla da mücadele etmek durumunda kalıyor. TURMEPA olarak kuruluşumuzdan bu yana odağımızda olan Van Gölü’ne bu kez Garanti BBVA’yla birlikte kalıcı bir çözüm modeli götürüyoruz. Bu projeyle bölgede uzun yıllardır devletimiz ve yerel yönetimlerin yürüttüğü koruma faaliyetlerine önemli bir katkıda bulunmuş olacağız. Göldeki kirliliğin önüne geçerken aynı zamanda iklim değişikliğine karşı Van Gölü Havzası’nı dirençli hale getirmeyi ve bu konuda bölgesel farkındalık oluşturmayı amaçladığımız projemize Tatvan Belediyesi de destek veriyor. Çünkü inci kefali ve sodalı serin sularıyla Van Gölü’nün geleceğe miras güzelliklerinden hepimiz sorumluyuz” diye konuştu.