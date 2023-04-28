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MİT'ten yurt dışı operasyonu! Rasim Akyol Türkiye'ye getirildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
MİT'ten yurt dışı operasyonu! Rasim Akyol Türkiye'ye getirildi

Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG mensubu firari Rasim Akyol, MİT’in yurt dışı operasyonuyla yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

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Milli İstihbarat Teşkilatı’nca yapılan çalışmalar neticesinde Avrupa’ya kaçma arayışında olan terör örgütü mensubu Rasim Akyol, yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirilmesinin ardından Emniyet güçlerine teslim edildi.

Hakkında “Silahlı Terör Örgütlerine Silah Sağlama” suçundan 15 yıl kesinleşmiş cezası bulunan Akyol'un, 2018 yılında Hatay’da 25 kilogram patlayıcı madde ile yakalanan eylem hazırlığı içerisindeki PKK/KCK mensuplarına, yardım ve yataklık eden grup içerisinde yer aldığı öğrenildi.

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