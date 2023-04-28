Türkiye Karting Şampiyonası’nın 1. ayak yarışı bu hafta yapılacak

Bursa Uludağ Motor Spor Kulübü tarafından düzenlenen MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası’nın 1. ayak yarışı bu hafta sonu TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde gerçekleşecek. Rekor katılımın olduğu sezonun ilk yarışında 72 pilot ter dökecek.

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MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası’nda 7 yarıştan oluşan 2023 sezonu bu hafta gerçekleştirilecek yarışlarla başlayacak. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Körfez Pisti’ndeki 1. ayak yarışlarını Bursa Uludağ Motor Spor Kulübü (BUMOSK) düzenleyecek.

29-30 Nisan tarihlerinde iki gün sürecek yarışa rekor sayıda pilot katılacak. Yarış için 72 pilot kayıt yaptırdı. İki gün sürecek yarışlar 5 kategoride düzenlenecek. Micro’da 8, Mini’de 21, Junior’da 8, Senior’da 23, Master kategoride de 12 pilot birbirlerine üstünlük sağlamak için piste çıkacak.

İki gün sürecek yarışların ardından 30 Nisan Pazar günü düzenlenecek kupa töreniyle dereceye giren takım ve pilotlar ödüllerini alacak.