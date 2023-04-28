PKK Kılıçdaroğlu'na neden saldırdı? Zafer Şahin 'gerçekler ayrıntılarda gizlidir' deyip paylaştı

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'PKK’nın saldırdığı tek liderim" dediği son videosu dikkat çekti. Yazar Zafer Şahin, saldırı öncesinde yaşananları gündeme getirerek, Kılıçdaroğlu'nun daha sonra tavır değiştirdiğini yazdı.

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’nun “Kirli İşler” başlığıyla yayımladığı son videosunda “PKK’nın saldırdığı tek lider olan beni terör örgütleriyle ilişkilendirmek istiyorlar” sözleri tartışma başlattı.

25 Ağustos 2016'da Şavşat’tan Artvin’e giden CHP konvoyuna Ardanuç mevkiinde roketli terör saldırısı yapılmış, saldırı sonucunda Jandarma Er Fatih Çaybaşı şehit olurken, iki asker de yaralanmıştı. Saldırıyı üstlenen PKK, hedefin Kılıçdaroğlu olmadığını söylemişti.

Fırat Kalkanı harekatı ve Yenikapı mitingine tepki

Peki PKK Kılıçdaroğlu'na neden saldırdı? Merak edilen sorunun yanıtını Milliyet yazarı Zafer Şahin, bugünkü yazısında aktardı:

"PKK’nın Artvin saldırısı FETÖ’nün 15 Temmuz kalkışmasından 40 gün sonra gerçekleşti. FETÖ’cü darbe girişiminin ardından 7 Ağustos 2016’da Yenikapı’da düzenlenen tarihi Şehitler ve Demokrasi Mitingi ile bu saldırı arasında sadece 18 gün var. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeyinde bir başka terör örgütü DAEŞ’e karşı başlattığı Fırat Kalkanı Harekâtı’nın tarihi de 24 Ağustos 2016. Yani Artvin saldırısından 1 gün önce!

Gerçekler ayrıntılarda gizlidir. 15 Temmuz’un nihai amacı Türkiye’nin tıpkı Suriye ve Irak gibi fiilen üç parçaya ayrılmasıydı. Türkiye asla Suriye’de oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna müdahale etmemeliydi. FETÖ, 15 Temmuz’da bunun için sahaya sürüldü. Darbe başarısız oldu ama bölgeyi kendi çıkarları doğrultusunda dizayn etmek isteyen küresel akıl vazgeçmiş değildi.

"Ne acıdır ki sonuç da aldılar"

15 Temmuz kalkışmasının ardından CHP’nin de AK Parti ve MHP ile birlikte Yenikapı Mitingi’ne katılması işte bu yüzden çok anlamlıydı. O meydandan dünyaya verilen birlik ve beraberlik görüntüsüne ve Fırat Kalkanı’na tepkilerini Artvin’den gösterdiler. Ne acıdır ki sonuç da aldılar.

Keşke Kemal Bey o saldırıdan sonra da Yenikapı ruhunu sahiplenmeye devam etseydi. FETÖ’nün servis ettiği “Kontrollü darbe” söylemine sahip çıkmasaydı. Bugün kimse PKK’nın saldırdığı bir lider olarak kendisini terörle ilişkilendirmeye kalkmazdı. Hem Türkiye hem de Kemal Bey tarihi bir fırsat kaçırdı."

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