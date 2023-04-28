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Güzellik ve bakım fuarına kadınlardan yoğun ilgi

Güzellik ve bakım fuarına kadınlardan yoğun ilgi

İstanbul’da kapılarını açan güzellik ve bakım fuarı kadınların yoğun ilgisiyle karşılaştı

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Son teknolojiyle üretilen bakım ürünlerinin ve medikal estetik cihazlarının sergilendiği fuar kadınlardan yoğun ilgi gördü. Fuar kapsamında sergilenen medikal estetik cihazları ile güzellik ve bakım ürünlerini test etmek isteyen kadınlar, alana akın etti.

Bu yıl fuarda erkek ziyaretçiler de sıkça görüldü. Erkeklerinde artık bu tarz fuarlarda yerini aldığını belirten fuarın koordinatörü Gökhan Büyükataman, “Kadınların yoğun bir ilgisi var. Yağmurlu bir gün bile olsa kadınlar fuara büyük ilgi gösterdi. Sadece kadınlar diyemem erkeklerde artık bu tarz fuarlara ilgi göstermeye başladı. Fuarın ilk günü ilgi gittikçe artıyor. Fuar 30 Nisan’a kadar devam edecek. Her sene ortalama 30-35 bin ziyaretçi oluyor fakat bu sene daha yüksek bir ilgiyle ziyaretçi sayımızın artacağını düşünüyorum. Fuarda 600’e yakın marka ve 200’e yakın firma bulunuyor. Katılan 100 firmanın yüzde 18’i üretici olarak burada yer alıyor” dedi.

“Yağmura rağmen güzellik ve bakım fuarına yoğun bir ilgi var”

Fuarın ilk gününden yoğun bir ilgiyle karşılaştıklarını belirten katılımcı firma direktörü Şebnem Toku, “Fuarın ilk günündeyiz İstanbul’da yoğun bir yağmur olsa bile kadınlar büyük bir ilgiyle fuara geldiler. Kadınlar kozmetik ürünleri ve zayıflama aletlerine çok fazla ilgileri var. Cilt bakımlarında artık kadınlar klasik bakımlar yerine daha çok leke giderici ürünler tercih ediyorlar. Kozmetik ve güzellik fuarımıza artık erkeklerinde yoğun bir ilgisi oluyor. Kadınlarımız kadar erkeklerde bu fuarları takip etmeye başladı” şeklinde konuştu.

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