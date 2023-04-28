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Munzur çayına düşen 3 genci arama çalışmaları sürüyor

Munzur çayına düşen 3 genci arama çalışmaları sürüyor

Tunceli’de 21 Nisan günü otomobillerinin Munzur çayına düşmesi sonucu kaybolan 3 genci arama çalışmaları 55 kilometrelik alanda devam ediyor.

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Birinci haftasına giren çalışmalarda şu ana kadar herhangi bir sonuç elde edilemedi.

Diyarbakır’dan Tunceli’ye gezmek için gelen ve içinde Azat Demiral (21), Mehmet Can Demiral (22) ve 22 yaşındaki Baran Aslan Taş’ın bulunduğu otomobil, Ovacık karayolunun 40. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Munzur çayına uçmuştu. Kazanın meydana gelmesinin ardından başlatılan arama çalışmalarının kapsamı genişletilerek devam ediyor.

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında ve AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalara, farklı illerden gelen AFAD, JAK, JÖAK, polis, jandarma, dalgıç, itfaiye ekipleri ile gönüllülerden oluşan binin üzerinde kişi katılıyor. Aracın suya düştüğü bölgeden Tunceli merkeze kadar olan 55 kilometrelik bölümde yapılan çalışmalarda 1 helikopter, İHA, su altı arama robotu, dron ile çok sayıda bot kullanılıyor.

Munzur çayı ile Uzunçayır baraj gölünün belirli bölümlerde dalışlar gerçekleştirilirken, botlarla yüzey araması ve kıyı taramaları da sürüyor.
Çalışmalarda, çaya düşen aracın parçaları ile gençlere ait olduğu düşünülen bazı kıyafetler bulunurken, kaybolan gençlere henüz ulaşılamadı.

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