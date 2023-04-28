Askıda bilet ücretsiz otobüs bileti için nereye başvuru yapmak gerekir?

Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidip cumhurbaşkanını seçecek.Artan otobüs bileti fiyatları caydırıcı olmasın diye bir kampanya başlatıldı. Askıda bilet kampanyası ile ikametgahı 11 ilden birinde olan vatandaşlar ücretsiz otobüs bileti ile oy kullanıp, yaşadığı yere tekrar dönebilecek. Peki askıda bilet için nasıl başvuru yapılır?

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Seçime artık 18 gün kaldı, Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidip cumhurbaşkanını seçecek. Peki deprem nedeniyle yerinden göçen seçmenler ne yapacak? Artan otobüs biletleri nedeniyle memleketine gidemeyen depremzede vatandaş için yeni bir kampanya başlatıldı; askıda bilet. Deprem bölgesinde yaklaşık 9 milyona yakın seçmen olduğu biliniyor. Bu 9 milyon seçmenden sadece 133 bini kayıtlarını bulundukları yere aldırdı.Gidiş-dönüş bedava otobüs bileti başvurusu ne yapmak gerekir?

Sivil mi insiyatif olan askıda bilet kampanyası Oy ve Ötesi tarafından başlatıldı. Peki askıda bilet ne demek, ne işe yarıyor ondan bahsedelim. Artan otobüs biletleri nedeniyle deprem bölgesinde yaşayan fakat başka yere göç eden milyonlarca vatandaş kendi memleketine oy kullanmaya gidemiyor. Otobüs biletlerinin fahiş fiyatlara çıkması, birçok vatandaşın elini kolunu bağlıyor. Bu nedenle Oy ve Ötesi askıda bilet uygulaması başlattı. Sadece 11 ili yani depremin vurduğu illeri kapsayan askıda bilet ile vatandaşlar bağlı oldukları yerlerde oyunu kullanıp, tekrar otobüsle yaşadığı yere gelebilecek. Askıda bilet kampanyasında biriken paralardan sadece depremzede vatandaşlar yararlanacak. Tek gidiş bileti alabilecekleri gibi gidiş-dönüş çift yönlü bilet de alabilecekler.

Kampanyanın destekçileri arasında Türkiye Tanıtım Vakfı, Oy ve Ötesi, Türkiye Gönülleri, Eşitlik ve Dayanışma Derneği gibi pek çok vakıf bulunuyor.

Askıda bilet başvurusu nasıl yapılır?

Depremzedelere oy kullanmaları için bilet almaları sağlayan "Askıda Bilet Platformu" kurucularından Oy ve Ötesi Başkanı Ertim Orkun’un aktardıklarına göre askıdabilet.com sitesine girerek depremzedeyim diye beyanda bulunan kişiler başvuru formunu doldurabiliyor. Sitedeki formu dolduran depremzedeler seçmen belgesinin resmini çekerek siteye yüklüyor ve bu belge de siteye eklenmiş oluyor.

Belgeyle birlikte kişinin gerçekten orada oy kullanması gerektiğinin kontrolü sağlanıyor. Depremzedelerin bilet almasına katkıda bulunmak isteyen bağışçılar ise aynı siteye girerek depremzedelerin seyahat edebilmeleri için fona para gönderebiliyorlar.