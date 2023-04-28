Güney Kore lideri Yoon: “Diyalog için kapımız Kuzey Kore’ye açık”

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik diyalog için kapıyı açık tutacaklarını ifade etti.

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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, 6 günlük ziyareti kapsamında ABD’deki temaslarını sürdürüyor. ABD Kongresine hitap eden Yoon, Kuzey Kore ile yaşanan nükleer anlaşmazlıklar ve Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında konuştu. Kuzey Kore’nin askeri kışkırtmalarını kınayan Yoon, Güney Kore’nin Pyongyang’ın provokasyonlarına kararlılıkla yanıt vereceğini, ancak Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik diyalog için kapıyı açık tutacaklarını vurguladı.

ABD Başkanı Joe Biden ile "genişletilmiş caydırıcılık" politikasını güçlendirme konusunda mutabık kaldıklarını hatırlatan Yoon, Washington-Seul ittifakının yanı sıra Güney Kore-ABD-Japonya arasındaki üçlü güvenlik iş birliğinin de artırılması gerektiğini ifade etti.

Kuzey Kore’nin nükleer silah programı ve füze denemelerinin Kore Yarımadası ve ötesinde barış için ciddi bir tehdit oluşturduğunun altını çizen Yoon, "Kuzey Kore'yi davranışlarından caydırmak için ittifakın kararlılıkla birlik olması gerekiyor" dedi. Kuzey Kore'nin nükleer silah ve füze programının ülke nüfusunu ciddi bir ekonomik krize sürüklediğinin belirten Yoon, Kuzey Kore’deki insan hakları ihlallerinin ciddiyeti konusunda kongreden destek istedi. Güney Koreli lider “Kuzey Kore'deki insan hakları ihlalleri hakkında küresel farkındalık oluşturmalıyız, Kuzey Koreliler için özgürlüğü teşvik etme görevimizden vazgeçmemeliyiz” şeklinde konuştu.

“Ukrayna halkının özgürlüğünü korumak için çalışacağız”

Rusya-Ukrayna Savaşına yönelik değerlendirmelerde de bulunan Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgalini şiddetli kınadı. Yoon savaşı “uluslararası hukukun ihlali ve statükoyu tek taraflı bir şekilde zorla değiştirme girişimi" olarak niteledi. Özgürlük ve demokrasinin tehdit altında olduğunu vurgulayan Güney Koreli lider, Ukrayna halkının özgürlüğünü korumak ve yeniden yapılanma çabalarını desteklemek için aktif olarak çalışacaklarını ifade etti.

Güney Koreli lider 1950 yılında ülkesinde yaşanan savaşa dikkat çekerek “Birlikte savaştık ve özgürlüğümüzü koruduk. Kore'nin deneyimi bize demokrasilerin dayanışmayı sürdürmesinin ne kadar önemli olduğunu gösterdi, Kore özgür dünya ile dayanışma içinde olmayı sürdürecek” dedi.