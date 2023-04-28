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Okan Bayülgen'den 'İstanbul' isyanı! Korkunç diyerek anlattı: "Bir Pakistanlı, bir Suudi, bir eskort..."

Okan Bayülgen, İstanbul'un değiştirilen demografisini, "Tarihi lüks restorana gittiğimde bir Pakistanlı, bir Suudi, bir eskort, bir Rus, onun yanında mafya tipli bir adam... Korkunç bir durum. Bu şehir artık kimseye bir şey vaat etmiyor" ifadeleriyle anlattı.

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Şovmen Okan Bayülgen’in tv100 ekranlarında yayınlanan Uykusuzlar Kulübü programının son bölümüne Okan Çabalar, Karhan Herduran, Anıl Piyancı, Melis Danışmend, Evrencan Gündüz, Naz Özgülüş ve Mehmet Zihni Sungur konuk oldu.

Programa Okan Bayülgen'in, İstanbul'un değiştirilen demografisini anlattığı anlar damga vurdu.

Bayülgen, "Tarihi lüks restorana gittiğimde bir Pakistanlı, bir Suudi, bir eskort, bir Rus, onun yanında mafya tipli bir adam...  Garsonlar sevinç içerisinde 'Ah Türk geldi' diye. Diyorlar ki 'E esnaf oradan para kazanacak'. Ne oluyor? Eskiden para kazanmıyorlar mıydı? Korkunç bir durum" dedi.
 
Okan Bayülgen, şöyle devam etti:

Bu şehir artık kimseye bir şey vaat etmiyor. Bir de üzerine deprem olacak, tamamen kapıya kilidi vuracağız, hepimiz Konya'ya yerleşeceğiz düz alan diye. İstanbul ile ilgili bu kadar cefaya katlanıyoruz ama bu şehir bana ne veriyor?

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