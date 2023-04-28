CHP sandık görevlisi nasıl olunur, nereye başvuru yapılır? 2023 seçim görevlisi olma yolları

14 Mayıs seçimlerinde son viraj da dönüldü, sadece 17 gün kaldı. Okullarda yapılacak olan seçimlerde görevli olmak isteyen vatandaşlar nasıl sandık görevlisi olunur, CHP sandık görevlisi nasıl olunur sorularına yanıt arıyor. Seçim-sandık görevlisi olmak için 18 yaşını doldurmak ve TC vatandaşı olmak ilk şart.

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Seçimlere sayılı günler kala sandık görevlisi nasıl olunur, başvurular başladı mı, şartları neler, ücreti ne kadar soruları yanıt aramaya başladı. Seçimin yapıldığı 14 Mayıs günü sandık başında görev alan kişiler YSK’nın belirlediği oranda ücret alıyor. Peki, sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi ücreti ne kadar? İşte sandık görevlisi olma şartları…

14 Mayıs'ta sandığa giden seçmen, hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçecek. Oy verme işleminin yapıldığı gün yurt genelinde binlerce kişi sandık görevlisi olarak çalışıyor. Her seçimde olduğu gibi u seçimde de sonuçların sayımında ve oy kullanma işleminde yer alacak sandık görevlileri olacak. Seçimlere kısa bir süre kala görev almak isteyen kişiler nereye başvuracağını ve ne kadar ücret alacağını merak ediyor.

Sandık görevlisi ücretleri 2023 belli oldu mu?

14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek seçimlerde görev alacak sandık görevlisi ücretleri henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili Yüksek Seçim Kurulu’nun yapacağı açıklamalar haberimiz içerisine eklenecektir. 2019 yılında yerel yönetimlerin belirlendiği seçimde sandık görevli ücretleri şöyleydi;

Başkan ve Üyeler: 261,00 TL

Siyasi Parti Temsilcileri: 130,00 TL

CHP sandık görevlisi nasıl olunur?

ununla birlikte sandık görevlisi olmak için gerekli şartlar arasında;

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

-18 yaşını doldurmuş olmak,

-Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak gibi şartlar bulunmaktadır. Ancak başvuruların başlayacağı dönemde sandık görevlisi olma şartları için seçim kurullarının son dakika duyuruları takip edilmeli.

-Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olanlar sandık görevlisi olamıyor fakat müşahitlik yapabiliyor.

Başvurular nereye yapılır?

Görevli olmak isteyenlerin ikametgah adreslerine göre ilçe seçim kuruluna başvuru yapmaları gerekiyor. İlçe seçim kurulları tarafından yapılan duyurulara göre seçim sandık görevlisi başvurusu yapılabilmektedir. Başvurular genellikle seçimden birkaç ay önce açılır. İki çeşit sandık görevlisi vardır. Bunlardan ilki olan sandık kurulu görevlisi, devlet memuru olanlardan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenir. Diğeri ise, siyasi partilerin belirlediği sandık görevlileridir. Siyasi partiler, seçime girecekleri bölgedeki sandık görevlilerini belirlemek için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulunurlar. Bu başvuru, belirlenen kişilerin adlarının ve diğer bilgilerinin yer aldığı bir formun doldurulmasıyla gerçekleştirilir.

Siyasi partilerin sandık görevlileri seçimi internet üzerinden yapılmaz. Başvuruların doğrudan Yüksek Seçim Kurulu'na yapılması gerekmektedir. Seçimlerde görev yapmak isteyenlerin, ilgili siyasi partiye başvurarak bu görevi üstlenmeleri mümkündür. Ancak son karar YSK'ya aittir ve seçim öncesi YSK tarafından belirlenen sandık görevlileri seçim günü görev yapmaya hak kazanırlar.