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Diyarbakır'da seçim çalışması yürüten 5 CHP'li gözaltına alındı iddiası

Diyarbakır'da seçim çalışması yürüten 5 CHP'li gözaltına alındı iddiası

DİYARBAKIR'ın Hazro ilçesinde seçim çalışması yürüten biri ilçe gençlik kolları başkanı olmak üzere CHP üyesi 5 kişinin gözaltına alındığı iddia edildi.

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27 Nisan Perşembe günü Diyarbakır’ın Hazro İlçesi merkezinde iddiaya göre seçim çalışması yürüten CHP üyeleri ile polis arasında gerginlik yaşandı. Yine iddiaya göre gerginliğin büyümesi üzerine polis, CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Lokman İncel, Fuat İncel, Uğur İncel, Nedim Canboğa ve Baver Aslankılıç’ı gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlardan Uğur, Lokman ve Fuat İnce’nin CHP Hazro İlçe Başkanı Turgut İncel’in oğulları olduğu öğrenildi.

"Polis çalışmalarımıza müdahale etti" iddiasında bulundu

Amida Haber’e konuşan CHP İlçe Başkanı Turgut İncel, "Dün esnaf ziyareti yaparken, polis çalışmalarımıza müdahale etti. ‘CHP zaten bir şey yapamıyor, boşuna çalışmayın’ dedi. Gerginlik yaşandı. Polis havaya ateş açtı. Küfür ve hakaret etti." iddialarında bulundu.

5 kişinin gözaltına alındığını söyleyen İncel, "Gözaltına alınlardan 3’ü oğlum" dedi. İncel, yaşananlardan dolayı seçim çalışması yürütemediklerini öne sürdü.

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