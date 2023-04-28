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İzmir'de kendisinden 11 yaş küçük karısını çocuğunun gözü önünde öldürdü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İzmir'de kendisinden 11 yaş küçük karısını çocuğunun gözü önünde öldürdü

İZMİR'in Konak ilçesinde boşanma aşamasındakini karısını sokak ortasında tabancayla başından vurarak öldüren zanlı, polise teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Olay, saat 08.15 sıralarında Zeytinlik Mahallesi 1169 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ayrılma aşamasındaki eşi Recibe Koluman’ı (39) takip eden K.K. (50), karısının çocuğu ile birlikte evden çıkmasının peşlerine takıldı.

Karısının yanına yaklaşan K.K., yanındaki tabancasıyla Recibe Koluman'ın başına 4 el ateş ederek kaçtı

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan incelemede talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi koca ise bir süre sonra Boğaziçi Polis Merkezi Amirliğine giderek suç aletiyle birlikte teslim oldu

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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