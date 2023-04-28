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65 yaşındaki belediye başkanı 16 yaşındaki güzellik kraliçesiyle evlendi! Kayınvalidesine terfi vermiş

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65 yaşındaki belediye başkanı 16 yaşındaki güzellik kraliçesiyle evlendi! Kayınvalidesine terfi vermiş

BREZİLYA'nın Parana eyaletine bağlı Aracauria şehrinin belediye başkanı Hissam Hussein Dehaini, 16 yaşındaki Kauane Rode Dehaini ile evlendi. Tepki çeken evlilik sonrası kayınvalidesine terfi veren 65 yaşındaki Dehaini, görevinden istifa etti

65 yaşındaki belediye başkanı 16 yaşındaki güzellik kraliçesiyle evlendi! Kayınvalidesine terfi vermiş

Brezilya'da okuyanların ağızlarını açık bırakan bir evlilik yaşandı.

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65 yaşındaki belediye başkanı 16 yaşındaki güzellik kraliçesiyle evlendi! Kayınvalidesine terfi vermiş

Ülkenin güneyindeki Parana eyaletine bağlı Aracauria şehrinin 65 yaşındaki belediye başkanı Hissam Hussein Dehaini, 16 yaşındaki Kauane Rode Dehaini ile evlendi.

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65 yaşındaki belediye başkanı 16 yaşındaki güzellik kraliçesiyle evlendi! Kayınvalidesine terfi vermiş

Altıncı evliliği olduğu öğrenilen belediye başkanının konuşulması bununla da sınırlı kalmadı.

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65 yaşındaki belediye başkanı 16 yaşındaki güzellik kraliçesiyle evlendi! Kayınvalidesine terfi vermiş

Kayınvalidesine terfi vermiş

Dehaini, gelininin annesi Marilene Rode'u kentin Kültür ve Turizm Bakanı olarak atadı. Gelinin teyzesi Elizangela Rode da Ekim 2022'den beri şehrin planlama sekreteri olarak çalışıyordu.

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