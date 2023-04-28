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Kartal'da park halindeki otomobil patladı! Araçta bakın ne bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kartal'da park halindeki otomobil patladı! Araçta bakın ne bulundu

İSTANBUL Kartal'da park halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patladı. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler araçta üç adet çakmak gazı buldu.

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Olay, Kartal Sahilyolu üzerinde bulunan bir otoparkta meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki tomobil henüz bilinmeyen bir nedenle patladı.

 Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken araç sürücüsü kontrol için olay yerine gelen ambulans ile hastaneye götürüldü.

Araçta üç tane çakmak gazı bulundu. Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

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