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Tarsus'u ikiye bölen tren yolu yer altına iniyor

Tarsus'u ikiye bölen tren yolu yer altına iniyor

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Mersin- Adana- Gaziantep Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi çerçevesinde Tarsus'tan geçen tren yolu ile ilgili yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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Mersin'e bağlı Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Mersin- Adana- Gaziantep Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi çerçevesinde yapılan tren yolunun ilçeyi ikiye böldüğünü, ilçe sakinleri ile birlikte tren yolunun yer altına inmesiyle ilgili yoğun çaba sarf ettiklerini ve sonucunda başardıklarını kaydetti.

Yolun yer altından geçeceğini, konuyla ilgili çalışmaların başladığını kaydeden Bozdoğan, söz konusu proje ile boşa çıkan arazinin de yeşil alan ve bisiklet yolu olarak değerlendirileceğini dile getirdi.

"Yapamazsınız diyorlardı, yaptık"

Yaklaşık 2,7 kilometrelik tren yolu projesinin yer altına alınacağını kaydeden Bozdoğan, "Bizim tek derdimiz Tarsus’umuz. Kentimizin geleceği için attığımız bu adım da 'başaramazsınız' diyorlardı, 'yapamazsınız, herkes denedi ama başaramadı, siz nasıl başaracaksınız' diyorlardı. Biz bu kentin haklarını alacağı, hak ettiklerine kavuşacağı günleri de göreceğiz. Tren yolu yer altına alınmıyor. Bu mücadele de de yalnızdık ama yine başardık. Dile getirdiğimiz bu büyük sorunu, halkımızın günden güne yaşadığı trafik problemlerini düşünerek aşıyoruz. Şu an kent genelinde çalışmalar başladı. Tarsus’u il yapacağımız günleri de göreceğiz, Tarsus ve Tarsuslunun yaşam alanlarını rahatlatmak ve yaşam konforunu yükseltmek için çalışıyoruz. Tarsus’umuza hayırlı olsun" dedi.

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