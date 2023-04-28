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Trakya illeri Mart ayında 49 milyon dolar cari fazla verdi

Trakya illeri Mart ayında 49 milyon dolar cari fazla verdi

Mart ayında Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'den 325,2 milyon dolar ihracat, 303,3 milyon dolar ithalat gerçekleşti

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Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne illerinden bu yılın Mart ayında 325,2 milyon dolar ihracat, 303,3 milyon dolar ihracat gerçekleşti. Trakya'da yer alan 3 il, Mart ayında ihracat-ithalat dengesinde 48,9 milyon dolar cari fazla verdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Mart ayı dış ticaret istatistiklerinden yararlanarak Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne illerinde Mart 2023 döneminde gerçekleşen ihracat ve ithalat verilerini açıkladı.
Bu yıl Mart ayında Edirne’den 9,7 milyon dolar, Kırklareli’den 29,5 milyon dolar, Tekirdağ’dan ise ihracat 286 milyon dolar ihracat gerçekleşti. Mart 2023 döneminde Edirne’de 18,9 milyon dolar, Kırklareli’de 17,1 milyon dolar, Tekirdağ’da 267,3 milyon dolar ithalat gerçekleşti. Trakya'daki bu yılın Mart ayında 325,2 milyon dolar ihracat, 303,3 milyon dolar ihracat gerçekleşerek, 48,9 milyon dolar cari fazla verdi.

Edirne'de Mart ayında en çok ihracat Bosna-Hersek, en çok ithalat Rusya Federasyonu arasında gerçekleşti. Kırklareli'de Mart ayında en çok ihracat Almanya, en çok ithalat ise Ukrayna ile oldu. Tekirdağ'da Mart ayında en çok ihracat Almanya, en çok ithalat Çin ile yapıldı.

TÜİK ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sisteminde üretilen geçici dış ticaret verilerine göre, ihracat 2023 yılı Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 artarak 23 milyar 595 milyon dolar, ithalat yüzde 3,4 artarak 31 milyar 936 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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