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Fatih Altaylı: Bozdağ’ın unuttuğu bir grup var, sonuca göre bazıları da pudra şekeri çekecekler burunlarına...

Fatih Altaylı: Bozdağ’ın unuttuğu bir grup var, sonuca göre bazıları da pudra şekeri çekecekler burunlarına...

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın tepki çeken “Ya şampanya patlatıp kutlayanlar olacak ya alnını şükür için secdeye değdirip hamdedenler olacak” açıklamasıyla ilgili, “AK Parti kazanırsa şampanya patlatacakların sayısı daha fazla olabilir” dedi.

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Adalet Bakanı ve milletvekili adayı Bekir Bozdağ'ın Urfa'da yaptığı konuşmada, "14 Mayıs'ın akşamı Türkiye'de iki fotoğraftan biriyle karşılaşılır. Ya şampanya patlatıp bunu sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb'ine hamdedenler olacak. Bu ikisinden birini oluşturmak bizim, aziz milletimizin elindedir." dedi. Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Şükür, şeker, şampanya" başlıklı yazısında  "Ancak Bekir Bozdağ’ın unuttuğu ve bu yüzden de kalpleri kırılan bir grup daha var. Sonuca göre bazıları da Audi’lerinde pudra şekeri çekecekler burunlarına. Bir dönem daha Audi’ye binmeye devam edecekleri için." dedi. Altaylı yazısında şunları kaydetti:

Şanlıurfa’dan adaylığı Şanlıurfa’da ciddi tepkilere neden olan ve Urfalıların “Niye Urfalı Nebati Bey değil de, Urfa ile alakasız bu adamı buradan aday gösterdiniz” diye öfkelendiği Bekir Bozdağ, seçim gecesi için “Ya şampanya patlatıp kutlayanlar olacak ya alnını şükür için secdeye değdirip hamdedenler olacak” buyurunca ahali epey bir kızdı.

Elbette Bozdağ’ın bunu hangi maksatla ve neyi kastederek söylediğini anlıyorum ama aslında cümle Bozdağ’ın kastı dışında doğru.

Evet her ikisi de olacak.

Kim kazanırsa kazansın, kimileri şampanya ile kutlayacak.

Kimileri de şükür duası edecek, şükür namazı kılacak.

Çünkü her iki tarafta da içki içenler de var, namaz kılanlar da.

Bu da gayet normal.

Olması gereken de bu.

Hatta söz konusu şampanya olunca, bu iktidar dönemindeki servet transferi nedeniyle, AK Parti kazanırsa şampanya patlatacakların sayısı daha fazla olabilir. 

Ancak Bekir Bozdağ’ın unuttuğu ve bu yüzden de kalpleri kırılan bir grup daha var.

Sonuca göre bazıları da Audi’lerinde pudra şekeri çekecekler burunlarına.

Bir dönem daha Audi’ye binmeye devam edecekleri için.

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