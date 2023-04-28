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Canlı hayvan pazarları yeniden açılıyor

Canlı hayvan pazarları yeniden açılıyor

Türkiye’yi alarma geçiren ve birçok ilde görülen şap hastalığı nedeniyle yurt genelinde kapatılan canlı hayvan pazarları yeniden açılıyor.

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SAT-2 serotipi şap hastalığı ile mücadele çalışmaları çerçevesinde kapatılan canlı hayvan pazarları yeniden açılmaya başlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 25 Nisan tarihli yapmış olduğu Şap Hastalığı ile Mücadele Toplantısı sonrasında hayvan hareketleri kısıtlamalarının kaldırılmasına karar verilmesinin ardından kısıtlanan hayvan hareketleri son buldu.

Canlı hayvan pazarlarında yoğunluk oluştu.

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