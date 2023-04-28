Türkiye’yi alarma geçiren ve birçok ilde görülen şap hastalığı nedeniyle yurt genelinde kapatılan canlı hayvan pazarları yeniden açılıyor.Abone ol
SAT-2 serotipi şap hastalığı ile mücadele çalışmaları çerçevesinde kapatılan canlı hayvan pazarları yeniden açılmaya başlandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 25 Nisan tarihli yapmış olduğu Şap Hastalığı ile Mücadele Toplantısı sonrasında hayvan hareketleri kısıtlamalarının kaldırılmasına karar verilmesinin ardından kısıtlanan hayvan hareketleri son buldu.
Canlı hayvan pazarlarında yoğunluk oluştu.