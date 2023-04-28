Yalı Çapkını Tarık'ın evde sakladığı kız kim yeni bölüm fragmanında gerçek çıktı!

Cuma akşamlarına damga vuran dizi Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı büyük yankı uyandırdı. Diziye yeni katılan Tarık rolüne hayat veren genç oyuncu Baran Bölükbaşı'nın evde tuttuğu kız kim sorusunun yanıtını 28 Nisan yeni bölüm fragmanında belli oldu.

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Yalı Çapkını cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Dizinin hem konusu hem de oyuncu kadrosu ilgiyle takip ediliyor. Diziye son katılan oyunculardan olan Baran Bölükbaşı ise Tarık rolü ile fırtınalar estiriyor. 28 Nisan Cuma günü yeni bölümde neler olacak sorusu şimdiden gündem oldu. Özellikle Tarık'ın evde zorla tuttuğu kız kim en çok merak edilenlerden...

“Yalı Çapkını” dizisi cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Burcu Alptekin’in yönettiği dizinin kadrosuna “Tarık” rolüyle katılan Baran Bölükbaşı’nın hayatıyla ilgili gizemler de senaryoda öne çıkacak. Evde hapsedilen genç kızın ilk sahnesi de fragmanda yayınlanmıştı.

Rolü genç yetenek Gizem Yanık canlandırıyor. Tarık’ın ilk sevgilisi olan genç kadının hikâyesi seyirciyi sarsacak.

Baran Bölükbaşı kimdir?

1994 doğumlu olan Baran Bölükbaşı, Beykent Üniversitesi Oyunculuk bölümünde okuyor. Antalya Replik Sanat Okulları ve Cüneyt Sayıl Oyunculuk Atölyesi’nden oyunculuk eğitimi alan Bölükbaşı, oyunculuk hayatına 2017 yılında Adı Efsane dizisi ile başladı. Ardından Sevdanın Bahçesi, Servet ve Vuslat dizilerinde yer alan başarılı oyuncu Son Nefesime Kadar dizisinde Emre karakteri ile seyirci karşısına çıktı. Boks, Gitar, Bağlama, Bateri, Vokal, müzik prodüktörlüğü gibi yetenekleri olan Baran Bölükbaşı iyi derecede İngilizce biliyor.

Baran Bölükbaşı'nın Oynadığı Diziler

Son Nefesime Kadar / Emre / 2022

Öğrenci Evi / Latif / 2021

Vuslat / Fırat Çağlar / 2019-2020

Servet / Korkmaz / 2018

Sevda'nın Bahçeşi / Tolga / 2017

Adı Efsane / Fikret Yurdakul / 2017