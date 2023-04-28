BIST 4.709
DOLAR 19,45
EURO 21,38
ALTIN 1.241,22
HABER /  GÜNCEL

Prof. Dr. Naci Görür 'Sorgun fayı kırılmadı' diyerek o şehre dikkat çekti

Prof. Dr. Naci Görür 'Sorgun fayı kırılmadı' diyerek o şehre dikkat çekti

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Adana'yla ilgili yeni bir uyarıda bulundu. Kahramanmaraş'ta 7.5 deprem üreten Sürgü fayının kırıldığını söyleyen Prof. Görür, “Sorgun fayı kırılmadı” diyerek Adana’ya dikkat çekti.

Abone ol

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıma uğrayana iller arasında olan ve deprem riski ile karşı karşıya olan Adana ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya heabından "Adana'da deprem olacak mı?" sorusunun sorulduğunu söyleyen Görür, "Kaygılarınızı anlıyorum ama mümkün olduğunca insanımıza yararlı olacak, onları doğru yönlendirecek konular üzerinde duralım. Maraşta 7,5 deprem üreten Sürgü fayı kırıldı ama onun batı- güneybatı uzanımı olan Sorgun fayı kırılmadı. Bu fay Adana havzasına dallanarak devam ediyor. Maraş, Yumurtalık, Osmaniye ve Ceyhan yörelerinde DAF’ın kolları var. Bu kollar üzerine Maraş ve Gaziantep depremleri stres transfer etmiş olabilir diye yönetimleri uyardık. Amaç doğru şeyler yapmak, yerleşim yerlerimizi deprem dirençli yapmak." dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
65 yaşındaki belediye başkanı 16 yaşındaki güzellik kraliçesiyle evlendi! Kayınvalidesine terfi vermiş
Foto Galeri 65 yaşındaki belediye başkanı 16 yaşındaki güzellik kraliçesiyle evlendi! Kayınvalidesine terfi vermiş Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Altaylı: Bozdağ’ın unuttuğu bir grup var, sonuca göre bazıları da pudra şekeri çekecekler burunlarına...
Fatih Altaylı: Bozdağ’ın unuttuğu bir grup var, sonuca göre bazıları da pudra şekeri çekecekler burunlarına...
Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce: Erdoğan'ın eskileri ile de olmaz
Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce: Erdoğan'ın eskileri ile de olmaz
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Yalı Çapkını Tarık'ın evde sakladığı kız kim yeni bölüm fragmanında gerçek çıktı!
Yalı Çapkını Tarık'ın evde sakladığı kız kim yeni bölüm fragmanında gerçek çıktı!
Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Treni (YHT) önünde uzun kuyruklar oluştu
Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Treni (YHT) önünde uzun kuyruklar oluştu
Ali Palabıyık sahalara geri dönüyor! 3 ay sonra düdük çalacak
Ali Palabıyık sahalara geri dönüyor! 3 ay sonra düdük çalacak
HDP’den Kılıçdaroğlu kararı: Seçim günler kala resmi açıklama geldi!
HDP’den Kılıçdaroğlu kararı: Seçim günler kala resmi açıklama geldi!
Güney Kore markası Xkoren Electric yüzde 100 yerli ve milli olarak üretime geçiyor
Güney Kore markası Xkoren Electric yüzde 100 yerli ve milli olarak üretime geçiyor
Canlı hayvan pazarları yeniden açılıyor
Canlı hayvan pazarları yeniden açılıyor
Bakan Mustafa Varank’tan Kemal Kılıçdaroğlu’na Atatürk Havalimanı tepkisi
Bakan Mustafa Varank’tan Kemal Kılıçdaroğlu’na Atatürk Havalimanı tepkisi
Trakya illeri Mart ayında 49 milyon dolar cari fazla verdi
Trakya illeri Mart ayında 49 milyon dolar cari fazla verdi
14 Mayıs seçimleri oy kullanma saatleri 2023 kaçta başlayacak ne zaman bitecek?
14 Mayıs seçimleri oy kullanma saatleri 2023 kaçta başlayacak ne zaman bitecek?