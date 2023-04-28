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'Atatürk yaşasaydı Refah Partili olurdu' iddiası Fatih Erbakan'dan açıklama

'Atatürk yaşasaydı Refah Partili olurdu' iddiası Fatih Erbakan'dan açıklama

Necmettin Erbakan'ın "Atatürk yaşasaydı Refah Partili olurdu" sözlerini hatırlatan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Atatürk'ün tam bağımsız Türkiye demek olduğunu belirterek, "Tabii biz gerçek Atatürkçüleri de kucaklıyoruz ve onların da oylarına talibiz." dedi.

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Türkiye 14 Mayıs seçimlerine kilitlendi. Siyasi partiler ve liderler, seçim çalışmalarına son hız devam ederken siyasilerin dikkat çeken açıklamaları da gündem oluyor.

Son olarak Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere girecek olan Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan çarpıcı bir 'Atatürk' açıklaması geldi.

"Atatürk tam bağımsız Türkiye demek"

Katıldığı programda konuşan Fatih Erbakan, şunları söyledi:

"Öncelikle tabii Rahmetli Erbakan Hoca'yı rahmetle anıyoruz. Atatürk yaşasaydı Refah Partili olurdu demişti ve tepkiler de gelmişti. Halbuki çok açık ve net, Atatürk tam bağımsız Türkiye demek, yeniden büyük Türkiye demek, şahsiyetli dış politika demek, ekonomide, siyasette, savunma sanayide dışa bağımlılıktan kurtulmak demek. Bununla beraber kalkınma, üretim, istihdam ve ihracat demek. Sayısız fabrika kurdu ve bu fabrikalar üretime, istihdama yönelik projeler.

Bütün bunlara baktığınız zaman Milli Görüş'ün ve Refah Partisi'nin programıyla ve yaptıklarıyla örtüşen konular olduğu için... Atatürk de olsa Refah Partili olurdu demişti. Tabii biz gerçek Atatürkçüleri de kucaklıyoruz ve onların da oylarına talibiz."

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