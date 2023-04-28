Ekrem İmamoğlu’ndan ‘Yarısı bizden’ göndermesi: Akılları başına geldi

İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Bağcılar’da kentsel dönüşüm projesinin anahtar teslim töreninde hükümetin açıkladığı “yarısı bizden yarısı sizden” kampanyasını eleştirdi. İmamoğlu, "Biraz geç oldu ama en azından akılları başına geldi" dedi.

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İBB'nin “İstanbul Yenileniyor” projesi kapsamında ilk anahtar teslimi gerçekleşti. 1992 yılında inşa edilen, 2017 yılında riskli yapı raporu alan Bağcılar'daki As Fatih Kent Sitesi'nin yerine İBB şirketi KİPTAŞ tarafından 2021'de inşaatına başlanan 253 konuttan oluşan Bağcılar Kiraz Evler kentsel dönüşüm projesi tamamlandı. Hak sahipleri anahtarlarını İBB Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'nun elinden aldı. Anahtar teslim töreninde konuşan İmamoğlu kentsel dönüşüm işinin zamana karşı bir yarış olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

Görüyorsunuz bir depremde ne yazık ki on binlerce insanımızın hayatını kaybediyoruz. Şehirlerin ayakta ve hayatta kalabilmek için vermek zorunda oldukları çok önemli bir mücadeledir. Tamamlanmış her kentsel dönüşüm projesi yüzlerce, binlerce insanımızın hayatta kalması demektir. Burada 253 konut var. Türkiye’nin ortalama aile yapısına baktığınızda aslında 1000'e yakın insanın hayatını kurtarmış oluyoruz.

“İstanbul Yenileniyor” platformunu 2021'de hizmete açtıklarını belirten İmamoğlu, örnek bir kentsel dönüşüm organizasyonu olan bu sistemi 14 Mayıstan sonra bütün Türkiye'de uygulayacaklarını söyledi.

İstanbul’da uyguladıkları bu modelin hükümetin de kopyalayıp uygulamaya başladığına dikkat çeken İmamoğlu “Kötü bir şey değil. Hükümetin kopyalayıp uyguladığı bu modeli, biz ilk yaptığımızda onlar ‘internet sitesi üzerinden mekanizma kurdunuz' diye aşağı çekmeye çalıştıklarında ‘gelin siz de uygulayın' demiştik. Biraz geç oldu ama en azından akılları başına geldi. Yeter ki doğru kopyalansın, doğru uygulansın. Hiç önemli değil. Yeter ki bir vatandaşımızın bile hayatı kurtulsun” diye konuştu.

AK Parti hükümetinin “yarısı bizden yarısı sizden” kentsel dönüşüm kampanyasının çok da vatandaşın yararına olmadığını da dile getiren İmamoğlu şunları söyledi:

Resmen bir baştan savma, seçime doğru bir kampanya modeli. Seçim öncesi alelacele ortaya atılmış sözde proje. ‘100 yılın dönüşümüne başladık' diyenlerin aslında nasıl bir iki yüzlülük içinde olduklarını size tariflemeye çalışacağım.

Bu proje insanlar evleri yıkılmadan, sağlam konutlara geçsin diye yapılıyorsa vatandaşa, ‘şu süreye kadar başvur, yoksa hakkını kaybedersin' denir mi? Hem de 1-2 ay içerisinde. Akılcı bir iş mi? Amacın ne? Seçim öncesi propaganda. Peki eline alıp İstanbul’da ya da Türkiye’de kaç ev sakat, kaç ev yıkılmak üzere bunun üzerine bir model açıklasan eyvallah başımın üstünde yeri var. Yok… ‘Şu tarihe kadar başvur.'

Bu kampanya gerçekten bir seçim kampanyası, bir kentsel dönüşüm kampanyası değil. Madem kentsel dönüşüme bir çare var elinde bu uygulamayı niye süreyle sınırlıyorsun? Millete bunun açıklamasını yapın.

Mesela devlet bir hastane açtığında şöyle diyebilir mi; ‘Bu hastane ancak şu süreye kadar başvuran hastalara hizmet verecek' diyebilir mi? Aynı benzer bir şey. Hastane açıyorsun. Tamam ben seni tedavi edeceğim ama mayıs sonuna kadar başvurursan…

Böyle bir anlayış şu andaki kentsel dönüşüm anlayışı. Gerçekten utanmadan, sıkılmadan ‘yarısı sizden, yarısı bizden kampanyasına başvuran çok olursa kura çekeceğiz' diyorlar.

Bu bir kentsel dönüşüm kampanyası değil. Bu bir seçim kampanyası. Üzülerek söylüyorum. Evin depreme dayanıksız olması yetmiyor. Bir de kurada kazanırsan olacak. Hani sosyal konut yaparsın. Düşük gelirli insanlara bir sosyal konut imkanı sağlarsın.

Bunu kurayı açarsın, anlarım. Ama şimdi Bağcılar’da şurada binalar var. İnsanlara diyorsun ki senin evin çürükse senin başvurunu kabul edeceğim ama kurada çıkarsa. Kurada çıkmazsan yandın. Bir deprem olursa yandın. Bakın böyle kentsel dönüşüm işi olmaz.

“Bu bir kentsel dönüşüm projesi ya da kampanyası değil, seçim kazanma kampanyası” diyen İmamoğlu “Ama bizim milletimiz bu arsızlıktan, bu utanmazlıktan, bu millete hakaretten asla ve asla aldanmayacak. Buna karşı cevabını verecek” ifadelerini kullandı.