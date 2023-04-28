Sandık görevlisi ücreti 2023 kaç para, seçimden kaç gün sonra ödenir?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 14 Mayıs seçimlerinde görev yapacak memurlara ücretlerinin ne zaman ödeneceği merak konusu. 2023 Sandık görevlisi ücretleri ne zaman ödenecek? 2023 Seçimde görev alanların parası nereye yatacak? İşte tüm detaylar...

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14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçiminde binlerce sandık görevlisi görev alacak. Sandık görevlisi olarak görevlendirilen, görev almak için müracaat eden sandık görevlileri bu görevlerinin karşılığında ücret almaya da hak kazanmaktadırlar. Sandık kurullarında başkan ve üyeler dışında siyasi parti temsilcileri, ikinci derece sorumlular, üçüncü derece sorumlular, şoför ve hizmetliler ile il /ilçe kurullarında görev yapan görevliler de yevmiye üzerinden ücret almaktadırlar.

2023 seçimlerinde görev alacak vatandaşlar kaç para alacak sorusu henüz netleşmedi.

24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminde görev alan sandık görevlilerinin alacakları ücretler şöyleydi...

– Başkan ve Üyeler 217,00

– Siyasi Parti Temsilcileri ve Birinci Derecede Sorumlu Görevliler (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı) 108,00

– İkinci Derecede Sorumlu Görevliler (Şube Müdürü, BİM Müdürü, Ayniyat Saymanı, BİM Koordinatörü) 104,00

– Üçüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Şef, Çözümleyici, Programcı) 102,00

– Dördüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Memur) 99,00

– Şoför ve Hizmetliler 93,00

– Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 88,00

– Hizmetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 88,00

İL VE İLÇE SEÇİM KURULLARININ ÜCRETLERİ

– Başkanlar ve İl Seçim Kurulları Üyeleri 108,00



– İlçe Seçim Kurulları Üyeleri 93,00

– Seçmen Kütük Bürosu Müdürleri 104,00

– Seçmen Kütük Bürosu Zabıt Katipleri 99,00

– Seçmen Kütük Bürosu Hizmetlileri 93,00

– Askı Yeri Görevlileri 88,00

– Memurlar (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 88,00

– Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 88,00

– Hizmetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 88,00

SANDIK KURULLARININ ÜCRETLERİ

– Başkan 102,00

– Üye 93,00

– Bina sorumluları 102,00

Sandık görevli ücretleri 2023 ne zaman ödenir?

14 Mayıs seçimlerinde görev yapan memurlara seçim öncesinde verilen eğitimde ücretlerin seçimlerden sonraki 1 aylık süre içerisinde ödeneceği açıklanmıştı. Sandık kurullarındaki memur ve siyasi partili görevlilerin ücretlerini haziran ayı sonuna kadar alacağı belirtiliyor.