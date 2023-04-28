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TİP tam kadro katıldı, Oğuzhan Uğur hastanelik oldu! 7 saatlik yayın sonrası...

TİP tam kadro katıldı, Oğuzhan Uğur hastanelik oldu! 7 saatlik yayın sonrası...

BabalaTV sahibi ve kurucusu Oğuzhan Uğur, Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekillerini konuk ettiği Mevzular Açık Mikrofon programı sonrası sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla hastanelik olduğunu duyurdu.

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Oğuzhan Uğur, "Mevzular Açık Mikrofon" programı sonrası hastanelik oldu. Programda Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekillerini konuk eden Uğur, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Uğur, paylaşımında  ”TİP'in tam kadro katıldığı M.A.M. 13. Bölüm 7 saat 10 dakika sürdü. Kazasız belasız bitirdik çok şükür. Sonlara doğru bana bi şeyler oldu ama ne oldu henüz bilmiyorum. Mesaime hastanede devam ediyorum. Serumla yırtmayı umuyorum. Tanıtımlar yakında. Yani inşallah. Bakıcaz.” ifadelerine yer verdi.

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