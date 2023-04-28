Rusya'nın Ukrayna’ya son saldırılarında ölü sayısı yükseldi

Rusya'nın Ukrayna'nın Uman ve Dnipro kentine gerçekleştirdiği saldırıda can kaybı 18'e yükseldi.

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Rusya’nın gece saatlerinde Ukrayna’nın başkenti Kiev'in yaklaşık 215 kilometre güneyinde bulunan Uman ve doğudaki Dnipro'yu hedef aldığı saldırılarda bilanço ağırlaşıyor. Ukrayna İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Uman'daki 9 katlı binaya gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 16’ya ulaştığı bildirildi. Saldırıda 18 kişinin yaralandığı, 9’unun hastanede tedavi altında olduğu aktarıldı. Ayrıca binadan 3’ü çocuk 17 kişinin kurtarıldığı, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği vurgulandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kurtarma ekipleri enkaz altında kimsenin kalmadığından emin olana kadar çalışacak. Rus terörünü ancak Ukrayna’ya silahlar verilmesiyle, terör devletine karşı en sert yaptırımlarla ve Rus katillerine adil cezalarla birlikte yenebiliriz" ifadelerini kullandı.

Dnipro'da 2 ölü

Rusya’nın Uman’ın yanı sıra Ukrayna’nın doğusundaki Dnipro kentinde gerçekleştirdiği saldırıda ise 31 yaşındaki bir kadın ile 2 yaşındaki kızı yaşamını yitirmişti. Böylece Rus ordusunun gece saatlerinde Ukrayna'nın iki kentine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 18'e yükseldi.