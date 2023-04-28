Aliyev’den Türk haltercilere “Terakki Madalyası”

Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda madalya kazanan Türk haltercilere, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından “Terakki Madalyası” takdim edildi.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ermenistan’ın başkenti Erivan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda elde ettikleri zaferi Azerbaycan ile Türkiye arasındaki sarsılmaz kardeşlik ilişkilerinin bir sonucu olarak Azerbaycan'a adayan Türk sporcular Cansu Bektaş, Gamze Altun ve Nuray Güngör’ün, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından “Terakki Madalyası” (Devlet Nişanı) ile ödüllendirildiği belirtildi.

Aliyev Türk haltercileri Azerbaycan’a davet etmişti

Erivan'dan yapılan Avrupa Halter Şampiyonasının açılış töreninde, ülke bayraklarının sahneye çıktığı sırada bir kişi, Azerbaycan bayrağını yakmıştı. Yaşanan olay sonrasında ise Azerbaycan, sporcularını yarışmadan geri çekmişti.

Şampiyonada madalya kazanan Türk sporcular da madalyalarını Azerbaycan'a armağan ettiler. Bunun üzerine Aliyev ise sporcuları Azerbaycan’a davet etmişti.