İmralı'da Abdullah Öcalan'la görüşüldü iddiası! Kim ne dedi? Görüşme tarihi için 28 Mart iddiası...

Selahattin Demirtaş'ın "Erdoğan, İmralı'ya heyet gönderip ne istemiş olabilir sizce?" paylaşımıyla başlayan tartışma sürüyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, iddiayı net bir dille reddetti. Mustafa Balbay'dan sonra Murat Ağırel, 'bürokratlardan aldığı bilgiyi' paylaşti: "İmralı'da görüşme 28 Mart'ta gerçekleşmiş..."

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HDP'nin Edirne'de tutuklu bulunan eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Erdoğan, İmralı'ya heyet gönderip ne istemiş olabilir sizce?" paylaşımıyla başlayan tartışma sürüyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İmralı iddiasını kesin bir dille reddetti. Ancak dün önce Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, bugün de Murat Ağırel, İmralı'ya heyet gittiğini iddia etti. Ağırel, İmralı'ya heyetin gittiği tarihi de açıkladı. İşte İmralı tartışmasında bugüne kadar yaşananlar...

Tartışmayı Demirtaş'ın sorusu başlattı

Selahattin Demirtaş'ın Twitter hesabından 25 Nisan günü "Erdoğan, İmralı'ya heyet gönderip ne istemiş olabilir sizce? İstediğini alamayınca yine hepimizi 'terörle' iş birliği yapmakla suçlamaya başladı anlaşılan. Bu ikiyüzlülüğün takdirini size bırakıyorum" paylaşımı yapıldı.

İbrahim Kalın kesin bir dille reddetti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 26 Nisan günü, "Açık ve net bir şekilde bunun yalan olduğunu, gerçekle, hakikatle hiçbir ilgisinin olmadığını ifade etmek isterim. Bunlar seçim döneminde belli çevrelerin kendilerine siyasi pirim elde etmek için ortaya atığı iddialardır" diyerek Demirtaş'ı yalanladı.

Balbay: Bu sefer her şey yazılı olmalı...

27 Nisan günü ise Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, "İddia o ki mart ayı sonuna kadar Öcalan’la ciddi görüşmeler oldu. Kendisine kimi 'özgürlük' vaatleri verildi. Ne olabilir? Örneğin, seçimden sonra yurtdışına gönderilmesi gibi… Ancak Öcalan’ın 'Bu sefer her şey yazılı olmalı, resmi olmalı” diye ısrar ettiği konuşuluyor' iddiasını köşesine taşıdı.

'İmralı'da görüşme 28 Mart'ta yapıldı'

Gazeteci Murat Ağırel, bugün Halk TV'de katıldığı canlı yayında İmralı'da Abdullah Öcalan'la görüşme yapıldığını ve bu görüşmenin 28 Mart'ta gerçekleştiğini iddia etti. "28 Mart günü üst düzey bürokratlar PKK terör örgütü ele başı Öcalan'la görüştü" diyen Ağırel, ne konuşulduğuna dair ise şu bilgileri verdi:

'Beni çıkaracağınızı vadetmiştiniz...'

"Ben aslında içeride ne konuşulduğunu merak ediyorum. Seçimler için bir pazarlık yapıldı mı? İçerideki katil ne söyledi? Ne pazarlık yapıldı? 'Beni 10 yılda çıkaracaksınız, seçimle ilgili bunları vadetmişsiniz, bundan sonra da ben de yokum' dediğine yönelik iddialar var. Hangisinin gerçek olduğunu tabii bilmiyoruz, çok vahim iddialar."

Bürokratlara sordum içerik anlatmadılar

Bürokratlara görüşmenin içeriğini soran ancak cevap alamayan Ağırel, "Bu görüşmeyi soracağınız kaynaklar kısıtlı. İçeriği hakkında bir şey söylemek istemiyorlar. Daha önce erzak göndermişler. İçeride ne konuştular bilmiyoruz. Basına yansıya basında dile getirilen konu bazı tekliflerin yapıldığı, bu tekliflerin kabul görmediği yönünde. Bunu sorduğumda bu minvalde görüşme dediler" diye konuştu.