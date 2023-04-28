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Antalya'da soprano Esra Abacıoğlu Akcan sanatseverlerle buluştu

Antalya'da soprano Esra Abacıoğlu Akcan sanatseverlerle buluştu

Soprano Esra Abacıoğlu Akcan, Cumhuriyetin ilk kuşak bestecilerinden Necil Kazım Akses’in eserlerini yorumladığı son çalışmasıyla ANTALYA Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu.

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İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Abacıoğlu Akcan ve Devlet Opera ve Balesi Baş Korrepetitörü Fügen Yiğitgil, Cumhuriyetin 100’üncü yılı için Necil Kazım Akses'in sekiz şarkısını yorumladı. Cumhuriyetin ilk kuşak bestecilerinden Akses’in, Cahit Külebi, Oktay Rıfat gibi şairlerin şiirlerini kendi üslubuyla bestelediği müzikli şiirlerini profesyonel olarak ilk kez yorumlayan Akcan, Antalyalı sanatseverlerle Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde buluştu.

Abacıoğlu Akcan’a piyanoda Fügen Yiğitgil ve klarnette Elif Aksoy’un eşlik etti. Konser dakikalarca ayakta alkışlandı.

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