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e-YDS cumartesi, DİB-MBSTS pazar günü yapılacak

e-YDS cumartesi, DİB-MBSTS pazar günü yapılacak

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2023/5) 29 Nisan Cumartesi, Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'nın (2023-DİB-MBSTS) ise 30 Nisan Pazar günü yapılacağını açıkladı.

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ÖSYM Başkanı Ersoy, bu yılın 5. Elektronik Yabancı Dil Sınavı’nın Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-sınav merkezlerinde İspanyolca ve İtalyanca dillerinde uygulanacağını belirtti. Ersoy, bin 145 adayın katılımıyla yapılacak sınavda toplam 179 personelin görev alacağını, adaylara 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verileceğini aktardı.

2023-DİB-MBSTS’nin ise 40 ildeki 41 sınav merkezinde yapılacağını söyleyen Ersoy, "Toplam 50 bin 788 adayın katılımıyla yapılacak sınavda emniyet dahil 7 bin 11 görevli yer alacak. 146 bina ve bin 741 salonda düzenlenecek sınav saat 14.45'te başlayacak. Sınavda adaylara 60 soru için 90 dakika cevaplama süresi verilecek" dedi.

Hafta sonu düzenlenecek sınavlara katılacak tüm adaylara başarı dileklerinde bulunan Ersoy, sınav görevlilerine de kolaylıklar diledi.
Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık olacak.

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